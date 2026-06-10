NATO, reacție înainte de reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, la cererea României: „Apărarea fiecărui teritoriu Aliat necesită adaptarea la un peisaj de securitate în evoluție”

Sursă: realitatea.net

Consiliul Nord-Atlantic (NAC) s-a reunit miercuri la sediul NATO pentru a discuta evoluțiile privind securitatea în regiunea Mării Negre, la solicitarea României, în contextul unor incidente recente cu drone care au afectat teritoriul românesc.

Înaintea reuniunii, purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a transmis pe X că Alianța a observat „mai multe incidente care implică drone de-a lungul flancului estic, atât în spațiul aerian, cât și pe mare", ca urmare directă a războiului continuu purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Angajamentul NATO de a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat impune să ne adaptăm constant la un mediu de securitate aflat în continuă schimbare. NATO colaborează îndeaproape cu aliații săi pentru a se asigura că vom continua să răspundem acestei provocări în mod eficient și prompt”, a subliniat Hart.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile din cadrul NAC au vizat cu prioritate incidentele recente cu drone care au afectat teritoriul României și siguranța cetățenilor săi. România a fost reprezentată de ambasadorul Dan Neculăescu, Reprezentantul Permanent la NATO. MAE a subliniat că discuțiile privind securitatea în zona Mării Negre au devenit deja o constantă pe agenda Alianței Nord-Atlantice.

„Reuniunea de astăzi are o importanţă deosebită în actualul context regional de securitate, în cadrul discuţiilor fiind abordate cu prioritate incidentele recente cu drone care au afectat teritoriul României şi siguranţa cetăţenilor săi. România este reprezentată la aceste consultări de către Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu. În acest context, MAE subliniază importanţa menţinerii unui dialog constant şi a coordonării strânse cu aliaţii din cadrul NATO, elemente esenţiale pentru asigurarea şi consolidarea securităţii pe Flancul Estic şi în regiunea Mării Negre”, a transmis MAE printr-un comunicat.

Reuniunea vine după două incidente grave: explozia unei drone ucrainene în Portul Constanța și prăbușirea unei drone rusești pe un bloc din Galați, soldat cu două persoane rănite. Ca urmare a incidentului de la Galați, MAE a solicitat și convocarea Consiliului de Securitate ONU.