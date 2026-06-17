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Noi victime în campania antidrog a SUA: un bărbat a fost ucis în Pacific

Navă/ Captură video

Navă/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:05

Un bărbat a fost ucis, marți, în estul Oceanului Pacific, în timpul unei operațiuni desfășurate de armata americană împotriva unei ambarcațiuni suspectate că era implicată în traficul de droguri. Incidentul are loc pe fondul unei campanii militare controversate care a provocat deja peste 200 de decese.

Comandamentul militar american pentru America Latină şi Caraibe (SOUTHCOM) a afirmat într-un mesaj pe platforma X că nava vizată marţi „era implicată în operaţiuni de narcotrafic”.

Un bărbat „narco-terorist” a fost ucis, iar două persoane au supravieţuit, a transmis acesta, precizând că a semnalat Gărzii de Coastă a SUA prezenţa celor doi bărbaţi pentru ca aceasta să le poată veni în ajutor.

Până în prezent, peste 200 de persoane au fost ucise în astfel de atacuri, potrivit unei numărători realizate de AFP.

Campania antidrog desfășurată de Washington

Washingtonul desfăşoară din septembrie 2025 o campanie de atacuri în Pacific şi în Caraibe împotriva unor nave prezentate ca participând la activităţi de trafic de droguri care aprovizionează Statele Unite.

Administraţia lui Donald Trump nu a furnizat niciodată dovezi solide care să permită afirmarea faptului că navele vizate erau într-adevăr implicate în trafic.

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