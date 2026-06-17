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Extern· 1 min citire
Noi victime în campania antidrog a SUA: un bărbat a fost ucis în Pacific
Navă/ Captură video
Un bărbat a fost ucis, marți, în estul Oceanului Pacific, în timpul unei operațiuni desfășurate de armata americană împotriva unei ambarcațiuni suspectate că era implicată în traficul de droguri. Incidentul are loc pe fondul unei campanii militare controversate care a provocat deja peste 200 de decese.
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