Noi victime în campania antidrog a SUA: un bărbat a fost ucis în Pacific

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:05

Un bărbat a fost ucis, marți, în estul Oceanului Pacific, în timpul unei operațiuni desfășurate de armata americană împotriva unei ambarcațiuni suspectate că era implicată în traficul de droguri. Incidentul are loc pe fondul unei campanii militare controversate care a provocat deja peste 200 de decese.

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