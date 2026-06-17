Atac armat în SUA, într-un spital din Delaware. O persoană a fost împușcată mortal, iar pacienții au fost evacuați cu mâinile ridicate

Un suspect a fost reținut după un dublu atac armat produs marți după-amiază la Spitalul Wilmington, din statul american Delaware. O persoană a murit în interiorul spitalului, iar o altă persoană a fost împușcată.
Poliția din Wilmington a anunțat că un bărbat de 23 de ani a fost reținut marți seară, în Philadelphia. Acuzațiile și procedura de extrădare în Delaware sunt în curs de soluționare.
Suspectul a fost prins în Philadelphia
Mai multe agenții de aplicare a legii au intervenit într-o zonă din cartierul Olney, în jurul străzii North 9th, între Lindley Avenue și West Wellens Street. Poliția a ridicat de la fața locului un autoturism Toyota RAV4. Bărbatul a fost reținut în jurul orei 21:30. Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru Action News că sistemele de citire a plăcuțelor de înmatriculare au fost de mare ajutor pentru poliție, în timp ce anchetatorii urmăreau mișcările legate de suspect.
Identitatea suspectului nu a fost făcută publică
Anchetatorii nu au făcut publică identitatea suspectului. De asemenea, nu au fost comunicate identitățile victimelor. Starea celei de-a doua persoane împușcate nu a fost anunțată până în acest moment. După împușcături, Spitalul Wilmington a fost închis temporar. Măsura a fost ridicată ulterior. Marți, în spital s-au produs momente de panică, după ce personalul, pacienții și vizitatorii au primit o alertă privind un atacator activ. Polițiștii au fost chemați la unitatea medicală, aflată în blocul 500 de pe strada W. 14th, în jurul orei 15:30.
Poliția din Wilmington susține că incidentul a fost unul izolat și țintit. Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru ABC News că primele informații arată că incidentul ar fi început după ce un angajat al spitalului ar fi împușcat alți doi angajați. Brian Pfeffer, ghid al spitalului, se afla la Urgențe în momentul atacului. El a spus că a auzit împușcăturile și că era acolo când polițiștii înarmați au intrat în clădire.
„A fost super intens. Tremur”, a spus el. „Doamne ferește să fie nevoie ca cineva să ia parte la asta.”
Imaginile surprinse din elicopter au arătat oameni ieșind din spital cu mâinile ridicate, conform 6abc.com.
Polițiști, pompieri și medici au intervenit la spital
O înregistrare realizată de Action Cam a arătat mai multe vehicule de poliție la intrarea în Departamentul de Urgențe al spitalului, marți după-amiază. La fața locului au fost mobilizați numeroși polițiști, pompieri și medici. ChristianaCare, care administrează spitalul, a transmis că redirecționează pacienții de la departamentul de urgență și că ia toate măsurile necesare pentru siguranța pacienților, îngrijitorilor și vizitatorilor.