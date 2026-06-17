Atac armat în SUA, într-un spital din Delaware. O persoană a fost împușcată mortal, iar pacienții au fost evacuați cu mâinile ridicate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:43

Un suspect a fost reținut după un dublu atac armat produs marți după-amiază la Spitalul Wilmington, din statul american Delaware. O persoană a murit în interiorul spitalului, iar o altă persoană a fost împușcată.

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