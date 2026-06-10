România preia președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. Principalele obiective

Sursă: realitatea.net

România a preluat oficial, miercuri, 10 iunie, președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est pentru perioada 1 iulie 2026-30 iunie 2027, în cadrul Summit-ului aniversar desfășurat la Sofia.

Evenimentul marchează totodată împlinirea a 30 de ani de la înființarea forumului regional și încheierea mandatului de președinție al Bulgariei.

România a fost reprezentată la Sofia de Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, care a participat în numele președintelui Nicușor Dan la Summit-ul SEECP, la ceremonia de predare a președinției și la conferința de presă comună a Troicii SEECP, formată din Sofia, Tirana și București. La eveniment a fost prezent și secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu.

Oana Țoiu: „Focus crescut pentru proiectele strategice de conectare a UE la regiune”

„România va reprezenta în acest an obiectivele comune ale regiunii sub umbrela președinției pe care o preluăm astăzi la Sofia. Suprapunerea anului președinției cu perioada negocierilor pentru viitorul buget multianual al UE ne va permite un focus crescut pentru proiectele strategice de conectare a UE la regiune”, a declarat Oana Țoiu.

Ministra a subliniat că investițiile în infrastructură și conectivitate reprezintă o prioritate, evidențiind că „conectarea mai bună a drumurilor, a căilor ferate, punctelor de trecere la frontieră și a piețelor comerciale deschide oportunități de creștere economică pentru regiune”.

Reuniunile din acest an se desfășoară sub tema „O busolă comună pentru o regiune stabilă, sigură și sustenabilă” și marchează trei decenii în care Europa de Sud-Est a trecut de la conflicte la cooperare cu Uniunea Europeană.

Obiectiele României, sprijinirea extinderii UE și integrarea statelor participante în Piața Unică Europeană

Pe durata mandatului, România va urmări trei direcții principale de acțiune: sprijinirea extinderii UE și integrarea statelor participante în Piața Unică Europeană; consolidarea rezilienței față de amenințările hibride, cibernetice și dezinformare; și dezvoltarea economică durabilă prin îmbunătățirea conectivității energetice, de transport și digitale.

Lansat în 1996, la inițiativa Bulgariei, SEECP este singurul format regional creat și administrat de statele din zonă. Forumul reunește în prezent 13 participanți, Ankara, Atena, Belgrad, București, Chișinău, Ljubljana, Podgorica, Priștina, Sarajevo, Skopje, Sofia, Tirana și Zagreb, reprezentând peste 150 de milioane de cetățeni, cu obiectivul principal de apropiere a regiunii de Uniunea Europeană și spațiul euro-atlantic.