Analizele pe care e bine să le faci înainte de vacanța la mare. Căldura poate agrava probleme de sănătate ascunse

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:00

Temperaturile ridicate pot pune presiune pe organism, mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice. Înainte de o vacanță la mare sau într-o zonă foarte caldă, unele analize simple pot fi discutate cu medicul, pentru a verifica dacă există probleme care ar putea fi agravate de caniculă, deshidratare sau expunerea prelungită la soare.

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