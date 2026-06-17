Analizele pe care e bine să le faci înainte de vacanța la mare. Căldura poate agrava probleme de sănătate ascunse
Caniculă
Temperaturile ridicate pot pune presiune pe organism, mai ales în cazul persoanelor cu boli cronice. Înainte de o vacanță la mare sau într-o zonă foarte caldă, unele analize simple pot fi discutate cu medicul, pentru a verifica dacă există probleme care ar putea fi agravate de caniculă, deshidratare sau expunerea prelungită la soare.
Vara vine cu zile mai lungi, mai mult soare și planuri de vacanță, însă pentru organism poate însemna și un efort mai mare. Căldura puternică, transpirația abundentă, pierderea de lichide și expunerea la soare pot afecta mai ales persoanele în vârstă, copiii, femeile însărcinate și oamenii care au boli de inimă, diabet, probleme renale sau afecțiuni respiratorii. De aceea, înainte de plecare, câteva verificări de rutină pot ajuta la prevenirea unor situații neplăcute.
Nu este vorba despre un set de analize obligatoriu pentru toată lumea. Medicul este cel care poate decide ce investigații sunt potrivite, în funcție de vârsta fiecărei persoane, de starea generală de sănătate, de tratamentele urmate și de istoricul medical. Uneori, analizele simple pot arăta din timp modificări care nu dau simptome clare, dar care pot deveni mai greu de dus în zilele foarte călduroase.
De ce este bine să îți verifici sănătatea înainte de caniculă
Temperaturile ridicate nu aduc doar disconfort. Căldura poate agrava unele boli cronice, în special afecțiunile cardiovasculare, bolile respiratorii, diabetul și problemele renale. Atunci când corpul transpiră mult, pierde apă și săruri, iar dacă acestea nu sunt înlocuite corect, pot apărea amețeli, slăbiciune, crampe, dureri de cap sau o stare generală de rău.
Riscul crește atunci când o persoană petrece multe ore la soare, face efort fizic pe caniculă sau pleacă la drum lung fără să se hidrateze suficient. În plus, unele medicamente folosite pentru boli cronice pot influența felul în care organismul reacționează la căldură și deshidratare. Tocmai de aceea, tratamentele nu ar trebui schimbate sau oprite fără recomandarea medicului.
Hemoleucograma poate arăta starea generală a organismului
Hemoleucograma este una dintre cele mai simple analize de rutină și poate oferi informații importante despre starea generală a organismului. Prin această analiză, medicul poate observa dacă există anemie, semne de infecție sau alte modificări care pot explica oboseala, slăbiciunea ori lipsa de energie.
În timpul verii, astfel de simptome pot fi puse ușor pe seama căldurii, mai ales dacă apar după expunere la soare sau după o zi obositoare. Totuși, dacă o persoană se simte epuizată, amețește frecvent sau obosește mult mai repede decât de obicei, o analiză de sânge poate fi utilă. Rezultatele trebuie discutate cu medicul, care poate spune dacă sunt normale sau dacă este nevoie de alte investigații.
Glicemia este importantă pentru persoanele cu risc de diabet
Glicemia este o analiză care poate fi discutată cu medicul înainte de vacanță, mai ales în cazul persoanelor care au diabet sau risc de diabet. În concediu, programul zilnic se schimbă de multe ori: mesele pot fi luate la ore diferite, apar gustări mai dese, sucuri, alcool sau mai mult efort fizic decât într-o zi obișnuită.
Pentru persoanele cu diabet sau cu valori crescute ale glicemiei, căldura poate complica starea generală. Deshidratarea, mesele neregulate și expunerea prelungită la soare pot influența felul în care se simte o persoană, iar valorile glicemiei trebuie urmărite cu mai multă atenție. În unele cazuri, medicul poate recomanda și hemoglobina glicată, o analiză care oferă o imagine mai clară asupra glicemiei pe o perioadă mai lungă.
Creatinina și ureea pot verifica funcția rinichilor
Rinichii pot fi afectați atunci când organismul pierde prea multe lichide. Deshidratarea repetată sau severă poate contribui la probleme urinare, pietre la rinichi și, în cazuri mai grave, la afectarea funcției renale. De aceea, persoanele care au deja probleme renale sau factori de risc ar trebui să fie mai atente înainte de perioadele cu temperaturi mari.
Creatinina, ureea și rata de filtrare glomerulară sunt analize folosite pentru evaluarea funcției rinichilor. Ele pot fi importante mai ales pentru persoanele cu hipertensiune, diabet, boli renale cunoscute sau tratamente care pot influența rinichii. Înainte de o vacanță la mare, aceste verificări îl pot ajuta pe medic să vadă dacă organismul este pregătit să facă față mai bine căldurii și pierderii de lichide.
Ionograma arată nivelul sărurilor din organism
Prin transpirație, corpul pierde nu doar apă, ci și săruri minerale. În anumite situații, medicul poate recomanda ionograma, o analiză care verifică nivelul unor electroliți precum sodiul și potasiul. Aceste valori sunt importante pentru buna funcționare a mușchilor, inimii și sistemului nervos.
Ionograma poate fi utilă pentru persoanele care fac efort fizic pe căldură, pentru cele care au crampe, slăbiciune sau palpitații, dar și pentru pacienții care iau diuretice ori alte medicamente pentru inimă sau tensiune. În cazul problemelor provocate de căldură, medicii pot verifica inclusiv sodiul, potasiul și urina, pentru a evalua deshidratarea și posibila afectare a rinichilor.
Sumarul de urină poate indica deshidratare sau infecții
Sumarul de urină este o analiză simplă, dar utilă, mai ales vara. Urina foarte închisă la culoare poate fi un semn că organismul nu primește suficiente lichide. În același timp, analiza poate indica semne de infecție urinară sau alte modificări care ar trebui discutate cu medicul.
Această verificare poate fi importantă pentru persoanele care au avut în trecut infecții urinare, pietre la rinichi sau alte probleme renale. La mare, căldura, transpirația și consumul insuficient de apă pot favoriza disconfortul urinar, mai ales dacă organismul este deja sensibil. O analiză simplă poate arăta dacă există semne care trebuie urmărite mai atent.
Tensiunea arterială și EKG-ul pot fi utile pentru inimă
Pentru persoanele cu hipertensiune, boli de inimă, palpitații sau episoade de amețeală, verificarea tensiunii arteriale este foarte importantă înainte de o perioadă cu temperaturi ridicate. Căldura poate pune presiune suplimentară pe inimă, mai ales dacă apare deshidratarea sau dacă persoana stă mult timp în soare.
În anumite cazuri, medicul poate recomanda și un EKG. Nu este o investigație necesară pentru toți oamenii sănătoși, dar poate fi utilă dacă există simptome, tratamente cardiace sau un istoric medical care cere mai multă atenție. Înainte de un drum lung sau de o vacanță în care accesul la medic poate fi mai dificil, o verificare simplă poate reduce riscul unor situații neplăcute.
Controlul dermatologic este important înainte de expunerea la soare
Înainte de vacanța la mare, și pielea are nevoie de atenție. Persoanele care au multe alunițe, pete care și-au schimbat forma, culoarea sau dimensiunea ori piele foarte deschisă la culoare ar trebui să discute cu un dermatolog. Expunerea la soare poate duce la arsuri solare, iar arsurile severe pot fi asociate cu stări de rău provocate de căldură.
Controlul dermatologic nu trebuie făcut doar atunci când apare o problemă vizibilă. Uneori, medicul poate observa modificări pe care pacientul nu le vede sau nu le consideră importante. În plus, dermatologul poate recomanda tipul potrivit de protecție solară și regulile de expunere, în funcție de piele, vârstă și istoricul fiecărei persoane.
Cine trebuie să fie mai atent înainte de vacanța la mare
O atenție mai mare este necesară în cazul copiilor mici, vârstnicilor, femeilor însărcinate și persoanelor cu boli cronice. De asemenea, ar trebui să fie prudente persoanele care iau tratamente pentru tensiune, inimă, diabet sau afecțiuni renale, deoarece organismul lor poate reacționa mai greu la căldură și deshidratare.
Pentru aceste persoane, o discuție cu medicul înainte de vacanță poate fi foarte utilă. Medicul poate spune ce analize sunt necesare, dacă tratamentul trebuie urmărit mai atent și ce semne nu trebuie ignorate în zilele caniculare. Astfel, vacanța poate fi pregătită mai bine, fără măsuri luate la întâmplare.
Semnele care nu trebuie ignorate pe caniculă
Amețeala, slăbiciunea puternică, durerile de cap, greața, crampele musculare, confuzia, leșinul sau starea de rău care nu trece după hidratare și repaus la umbră trebuie luate în serios. Epuizarea de căldură se poate ameliora dacă persoana este dusă rapid într-un loc răcoros, însă dacă simptomele se agravează sau nu se reduc, poate fi nevoie de ajutor medical.
Înainte de plecarea la mare, analizele de rutină nu trebuie privite ca un motiv de teamă, ci ca o formă simplă de prevenție. Ele pot arăta dacă organismul are nevoie de mai multă atenție înainte de zile cu soare puternic, drum lung, efort, schimbări de program și temperaturi greu de suportat.
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