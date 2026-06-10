Un român din Austria a ajuns după gratii din cauza tatuajelor de pe corp. Judecătorul a rămas fără cuvinte când l-a văzut

Sursă: krone.at

Un român care trăiește în Austria a ajuns în fața instanței și a primit o condamnare suplimentară la închisoare după ce autoritățile au descoperit pe corpul său numeroase tatuaje cu simboluri și nume asociate regimului nazist. Cazul a fost analizat de Tribunalul Regional din Salzburg, iar amploarea desenelor i-a atras atenția inclusiv magistratului care a judecat dosarul.

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a fost găsit vinovat pentru desfășurarea unor activități cu caracter neo-nazist, iar tatuajele sale au reprezentat unul dintre elementele importante luate în calcul de instanță.

Simbolurile descoperite pe corpul românului l-au surprins până și pe judecător

Potrivit presei austriece , românul avea tatuate pe corp mai multe simboluri naziste, dar și numele unor personaje centrale ale regimului condus de Adolf Hitler.

Printre acestea se aflau Hitler, Himmler, Goebbels, Mengele și chiar Eva Braun.

În timpul procesului, magistratul a remarcat caracterul neobișnuit al unora dintre tatuaje.

„Nu am mai întâlnit până acum nume precum cel al Evei Braun”, a remarcat judecătorul.

În fața instanței, românul a încercat să explice circumstanțele în care și-a făcut aceste tatuaje. El a declarat că era adolescent în momentul respectiv și că a fost influențat de dorința de a fi acceptat într-un grup de suporteri radicali ai echipei AC Milan.

„Eram tânăr și prost… Eram cu ultrașii din Milano. Voiam să aparțin acestui grup. Știu că a fost o prostie și vreau să acopăr tatuajele”, a afirmat el.

Procurorul a susținut că românul a recunoscut că simpatiza nazismul

Explicațiile oferite de inculpat nu au fost însă suficiente pentru a înlătura suspiciunile procurorilor.

Procurorul de caz a declarat în instanță că românul a recunoscut în cursul anchetei faptul că era atras de ideologia nazistă.

La rândul său, judecătorul i-a atras atenția că simpla existență a acestor tatuaje reprezintă o încălcare a legislației austriece și că trebuie să înceapă procedurile pentru îndepărtarea lor cât mai curând.

Descoperirea tatuajelor a avut loc în timpul unei anchete pentru tâlhărie

Autoritățile nu au aflat despre tatuaje în urma unui control obișnuit, ci în contextul unei investigații privind o faptă de tâlhărie.

În septembrie anul trecut, românul și un cetățean italian au fost acuzați că au agresat un bărbat în vârstă de 33 de ani, după care i-au furat portofelul.

În timpul cercetărilor desfășurate în acest dosar, anchetatorii austrieci au observat tatuajele de pe corpul românului și au deschis proceduri suplimentare privind încălcarea legislației care interzice promovarea simbolurilor naziste.

Trei luni de închisoare în plus față de pedeapsa pentru tâlhărie

Pentru fapta de tâlhărie, instanța a stabilit o pedeapsă de trei ani și jumătate de închisoare.

Pe lângă această condamnare, judecătorii au decis să adauge încă trei luni de detenție pentru deținerea și afișarea tatuajelor cu caracter nazist.

Hotărârea pronunțată de Tribunalul Regional din Salzburg este definitivă, astfel că românul va executa atât pedeapsa pentru tâlhărie, cât și sancțiunea suplimentară primită în urma descoperirii tatuajelor de pe corp.