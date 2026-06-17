Tren direct din București spre Istanbul, Sofia și Varna, toată vara. Cât costă biletele și cât durează călătoria

Românii pot călători din nou cu trenul direct din București către Istanbul, Sofia și litoralul bulgăresc al Mării Negre. CFR Călători a repus în circulație trenul internațional sezonier „România”, care are plecări zilnice către Varna, Sofia și Istanbul, în gara Halkalı.
Serviciul este disponibil pe timpul verii și va funcționa până la jumătatea lunii octombrie. Potrivit operatorului, aceste rute internaționale directe sunt gândite ca o variantă confortabilă și accesibilă pentru cei care vor să își petreacă vacanța în Bulgaria sau Turcia.
Când circulă trenurile internaționale de vară
Serviciul sezonier a început pe 12 iunie, odată cu reluarea rutei București - Varna. Trenurile directe către Sofia și Istanbul au revenit în circulație o zi mai târziu. Aceste curse vor circula până pe 12 octombrie, cu excepția trenului către Varna, care va avea ultima plecare din București pe 11 octombrie. Relansarea acestor rute vine într-un moment în care călătoriile internaționale cu trenul devin tot mai căutate în Europa. Tot mai mulți pasageri caută alternative la zborurile pe distanțe scurte, iar trenurile de noapte se bucură de o popularitate în creștere.
Cum pot fi cumpărate biletele
Pasagerii pot rezerva bilete cu până la 90 de zile înainte de călătorie. Acestea pot fi cumpărate online, de pe site-ul CFR Călători, dar și direct din stațiile și agențiile de voiaj care vând bilete internaționale. Operatorul a confirmat că rutele sunt disponibile și pentru călătorii care folosesc abonamente Interrail. Astfel, cei care vor să ajungă în Bulgaria sau Turcia pot include aceste curse în planurile lor de vacanță.
Trenul București - Varna: program și prețuri
Pentru ruta București - Varna, trenul pleacă din București Nord la ora 10:46 și ajunge în Varna la ora 19:56. Călătoria durează aproximativ 9 ore și 10 minute, fiind o variantă directă pentru cei care vor să ajungă pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.
La întoarcere, trenul pleacă din Varna la ora 09:30 și ajunge în București la ora 16:56. Biletele la clasa a doua pornesc de la 140 de lei pe sens.
Trenul București - Sofia: durata călătoriei și costul biletelor
Pe ruta București - Sofia, pasagerii pleacă din Gara de Nord la ora 10:46 și ajung în capitala Bulgariei la ora 20:41. Durata călătoriei este de aproximativ 9 ore și 55 de minute. Trenul de retur pleacă din Sofia la ora 07:00 și ajunge în București la ora 16:56. Pentru această rută, prețurile la clasa a doua încep de la 177 de lei pe sens.
Trenul București - Istanbul: călătorie de noapte până în gara Halkalı
Pentru pasagerii care vor să ajungă în Turcia, trenul internațional pleacă din București Nord la ora 10:46 și ajunge în gara Istanbul Halkalı a doua zi dimineață, la ora 09:56. Călătoria durează aproximativ 23 de ore și 10 minute și se desfășoară pe timpul nopții. La întoarcere, trenul pleacă din Istanbul la ora 20:00 și ajunge în București a doua zi, la ora 16:56. Un loc într-o cușetă de patru persoane costă de la 303 lei pe sens.