Tren direct din București spre Istanbul, Sofia și Varna, toată vara. Cât costă biletele și cât durează călătoria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:40

Românii pot călători din nou cu trenul direct din București către Istanbul, Sofia și litoralul bulgăresc al Mării Negre. CFR Călători a repus în circulație trenul internațional sezonier „România”, care are plecări zilnice către Varna, Sofia și Istanbul, în gara Halkalı.

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