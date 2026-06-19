CFR închide timp de 5 ani singura magistrală directă între Oltenia și Banat. Impact major asupra traficului de călători și marfă

CFR SA a anunțat închiderea completă a circulației feroviare pe tronsonul Drobeta‑Turnu Severin – Caransebeș, pentru o perioadă de cinci ani, între 2027 și 2032. Este singura magistrală directă care leagă Oltenia de Banat, iar închiderea tronsonului va afecta semnificativ atât traficul de călători, cât și transportul feroviar de marfă.
Măsura face parte din proiectul strategic de reabilitare a liniei Craiova – Drobeta‑Turnu Severin – Caransebeș, considerat unul dintre cele mai importante proiecte feroviare din vestul țării, a transims CFR. Lucrările includ refacerea completă a infrastructurii, modernizarea suprastructurii căii, înlocuirea instalațiilor de semnalizare și reabilitarea sistemelor de electrificare.
CFR a cerut operatorilor feroviari și Autorității pentru Reformă Feroviară propuneri pentru noul mers al trenurilor 2026–2027, pentru a stabili rute alternative și a menține continuitatea serviciilor.
Durata unei călătorii Timișoara – Tr. Severin se dublează
Închiderea magistralei directe Drobeta‑Turnu Severin – Caransebeș obligă toate trenurile să ocolească prin Filiași și Craiova, ceea ce prelungește semnificativ călătoriile din zonă.
De exemplu, o călătorie Timișoara – Drobeta‑Turnu Severin, care pe ruta directă prin Caransebeș dura aproximativ 5 ore și jumătate, se transformă într-un traseu de circa 12 ore, cu schimbări în Craiova și Tg. Jiu, prin Deva, devenind astfel una dintre cele mai lungi rute ocolitoare din vestul țării.
Și afluxul de turiști în stațiunea Băile Herculane ar urma să fie afectat din același motiv. De exemplu, în locul unei călătorii de circa o oră de la Turnu Severin în stațiune, durata călătoriei trece de 15 ore.
Tronson feroviar de importanță strategică pentru NATO
După finalizarea lucrărilor, tronsonul Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș va permite viteze mai mari, timpi de călătorie reduși, siguranță sporită și o capacitate de transport extinsă — esențiale pentru coridorul feroviar Oltenia–Banat.
Proiectul are și o miză strategică: linia face parte din coridorul sudic identificat de NATO pentru mobilitatea rapidă a tehnicii grele între Europa Centrală, Marea Neagră și Balcani, într-un context geopolitic tensionat.
Modernizarea integrală a căii ferate Craiova – Caransebeș, relansată la licitație în urmă cu doi ani, are o valoare estimată de peste 16 miliarde de lei.