CFR închide timp de 5 ani singura magistrală directă între Oltenia și Banat. Impact major asupra traficului de călători și marfă

Publicat 19 iun. 2026, 12:27 Actualizat 19 iun. 2026, 12:45

CFR SA a anunțat închiderea completă a circulației feroviare pe tronsonul Drobeta‑Turnu Severin – Caransebeș, pentru o perioadă de cinci ani, între 2027 și 2032. Este singura magistrală directă care leagă Oltenia de Banat, iar închiderea tronsonului va afecta semnificativ atât traficul de călători, cât și transportul feroviar de marfă.

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