Incident grav în Pitești: un camion și-a pierdut cisterna în mers – VIDEO

Publicat 19 iun. 2026, 13:36 Actualizat 19 iun. 2026, 13:38

Incident grav în Pitești. Traficul a fost perturbat serios, după ce un autocamion și-a pierdut, în mers, cisterna pe care o tracta

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