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Incident grav în Pitești: un camion și-a pierdut cisterna în mers – VIDEO
Cisternă desprinsă de tractor
Publicat19 iun. 2026, 13:36
Actualizat19 iun. 2026, 13:38
Incident grav în Pitești. Traficul a fost perturbat serios, după ce un autocamion și-a pierdut, în mers, cisterna pe care o tracta
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