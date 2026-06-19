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Incident grav în Pitești: un camion și-a pierdut cisterna în mers – VIDEO

Cisternă desprinsă de tractor

Cisternă desprinsă de tractor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 13:36
Actualizat19 iun. 2026, 13:38

Incident grav în Pitești. Traficul a fost perturbat serios, după ce un autocamion și-a pierdut, în mers, cisterna pe care o tracta

Incidentul s-a produs în jurul prânzului și a generat cozi consistente în zonă, potrivit anchetaonline.ro.

Primele informații arată că cisterna s-a desprins în mers, fără a fi clar din ce moment. însă cauzele exacte urmează să fie stabilite de polițiști. Autoritățile au ajuns rapid la fața locului și au început cercetările pentru a clarifica împrejurările producerii evenimentului.

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