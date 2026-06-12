Directoarea unei școli din Buzău, pusă în arest la domiciliu, după ce a fost prinsă că lua mită 10.000 de lei

Sursă: Realitatea.net

Directoarea Școlii Gimnaziale din comuna Cilibia, județul Buzău, a fost reținută 24 de ore și ulterior plasată în arest la domiciliu, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au prins-o în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei de la un om de afaceri local.

Flagrantul a fost organizat pe 10 iunie 2026 de un procuror specializat, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul IPJ Buzău – Serviciul de Investigații Criminale. Anchetatorii au surprins-o pe directoare în momentul în care prelua suma de bani „cu titlu de mită”, potrivit comunicatului oficial al parchetului.

Directoarea ar fi pretins 2000 de euro de la un om de afaceri

Potrivit anchetatorilor, în luna aprilie a acestui an, directoarea ar fi pretins de la același om de afaceri suma de 2.000 de euro pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Solicitarea ar fi fost legată de două contracte de achiziții publice încheiate în decembrie 2025 între școală și firma reprezentată de martor, a căror valoare totală s-a ridicat la 50.100 de lei.

Prin ordonanța procurorului din 10 iunie, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a directoarei. A doua zi, pe 11 iunie, procurorii au solicitat Tribunalului Buzău arestarea preventivă a acesteia, însă instanța a respins cererea și a dispus arest la domiciliu pentru 30 de zile. În dosar se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.