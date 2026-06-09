Eugen Tomac dezminte zvonurile potrivit cărora ar intenționa să își depună mandatul: „Este FALS. Fac apel la vigilență”
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Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou guvern, a respins, marți seară, zvonurile potrivit cărora ar intenționa să își depună mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice.
”Circulă un zvon că mâine aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice.
Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.
Premierul desemnat a subliniat că este încrezător ”totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil”.
”Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură”, a conchis Eugen Tomac.
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