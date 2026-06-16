Mihai Fifor, atac dur la adresa lui Bolojan: „România nu poate fi sacrificată pentru ambițiile unui singur om”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 13:06

Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, a publicat marți dimineață un mesaj extrem de critic la adresa liberalului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că ar pune în pericol stabilitatea economică a României pentru a‑și conserva influența politică. Fifor susține că informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă strategie de blocare a instalării noului guvern ridică semne de alarmă și trebuie clarificate urgent.

Distribuie articolul