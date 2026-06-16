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Politica· 2 min citire

Mihai Fifor, atac dur la adresa lui Bolojan: „România nu poate fi sacrificată pentru ambițiile unui singur om”

Mihai Fifor/ Foto: Facebook

Mihai Fifor/ Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 13:06

Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, a publicat marți dimineață un mesaj extrem de critic la adresa liberalului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că ar pune în pericol stabilitatea economică a României pentru a‑și conserva influența politică. Fifor susține că informațiile apărute în spațiul public privind o presupusă strategie de blocare a instalării noului guvern ridică semne de alarmă și trebuie clarificate urgent.

Într-o postare publicată marți pe Facebook, Mihai Fifor afirmă că, în opinia sa, Ilie Bolojan ar fi demonstrat în ultimele zile că urmărește o agendă personală, contrară intereselor României. Liderul PSD Arad susține că liberalul ar acționa „cu disperarea celui care simte că își pierde puterea și privilegiile”, fiind dispus să sacrifice stabilitatea țării pentru propriile calcule politice.

Fifor face referire la informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora Ilie Bolojan le-ar fi cerut unor lideri PNL, în cadrul unor întâlniri restrânse, să blocheze instalarea noului guvern pentru a provoca retrogradarea României la categoria „Junk” de către agențiile de rating. Scopul ar fi, susține Fifor, ca vina pentru o eventuală criză politică și economică să fie aruncată asupra PSD și a președintelui Nicușor Dan.

„Dacă aceste informații se confirmă, vorbim despre un comportament de o gravitate excepțională”, avertizează liderul PSD Arad, subliniind că nu ar fi vorba despre o simplă strategie politică, ci despre „o tentativă deliberată de a împinge România într-o situație economică dificilă”.

Fifor explică și consecințele unei eventuale retrogradări la categoria „Junk”: reducerea investițiilor, creșterea costurilor de finanțare, dobânzi mai mari pentru stat și cetățeni, presiune suplimentară asupra economiei și scăderea nivelului de trai.

Acesta acuză că „fiecare zi în care Ilie Bolojan ține captiv Guvernul României” reprezintă o amenințare la adresa stabilității economice și o vulnerabilitate pentru securitatea națională. În loc să contribuie la instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline, Bolojan ar împinge România „într-o criză tot mai profundă”, susține Fifor.

În finalul mesajului, liderul PSD Arad afirmă că Ilie Bolojan „iese urât din politica mare”, nu ca reformator, ci ca „politicianul meschin care și-a pus propriile ambiții deasupra interesului țării”. Fifor concluzionează că liberalul „trebuie să plece”, deoarece ar fi făcut „prea mult rău acestei țări”.

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