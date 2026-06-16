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Politica· 2 min citire

Ce îi unește pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Interesele din spatele crizei

Ce îi unește pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Foto: Profimedia

Ce îi unește pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 22:42
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor țin țara blocată de mai bine de 5 săptămâni. Liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit, chiar cu câteva minute înainte ca ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea pentru depunerea mandatului să expire.

Acțiunile politice ale celor trei par a fi dirijate din afara țării pentru a rămâne la putere. Ilie Bolojan a coordonat prin oamenii săi alocările din Programul SAFE, unde peste 5,7 miliarde de euro ajung la compania germană Rheinmetall. Șeful guvernului demis a avut mai multe întâlniri cu cancelarul german Mertz și conducerea grupului german.

După căderea guvernului prin moțiune de cenzură, Bolojan a fost susținut politic de toate familiile europene care asigură majoritatea Ursulei von der Leyen pentru puterea absolută la Bruxelles.

Apartenența lui Bolojan la doctrina progresistă nu poate să fie pusă la îndoială. El a încercat să mute universitatea lui Soros de la Budapesta la Oradea, după ce Viktor Orban a oprit funcționarea acesteia.

Uniunea Democrat Maghiară condusă de Kelemen Hunor a fost strâns legată politic și financiar de puterea de la Budapesta. Guvernul condus de Viktor Orban a pompat milioane de euro în România pentru a fideliza comunitățile de etnici Maghiari.

Mai mult, după ce a pierdut Viktor Orban puterea, Kelemen Hunor a mers de urgență să se întâlnească cu Peter Magyar și s-a arătat dispus să colaboreze pentru o conviețuire puternică.

De asemenea, Dominic Fritz a fost până acum câteva luni primar al Timișoarei fără să fie cetățean român. El avea doar cetățenie germană, chiar dacă s-a aflat la conducerea unuia dintre cele mai importante orașe din țară. Fritz a ajuns la conducerea primăriei Timișoara în 2020, după ce a fost șeful cancelariei președintelui german Horst Kohler între 2016-2019.

El este unul dintre cei care blochează țara pentru a rămâne la putere, chiar dacă partidul său a obținut doar 12% la alegerile din 2024.

În aceeași logică, PNL a obținut 14% și a primit pentru clasarea pe locul al treilea funcțiile de premier și de președinte al Senatului, unde are toate pârghiile pentru a ține capturată puterea pentru Ilie Bolojan. 

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