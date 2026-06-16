Ce îi unește pe Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Interesele din spatele crizei

Publicat 16 iun. 2026, 22:42 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor țin țara blocată de mai bine de 5 săptămâni. Liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit, chiar cu câteva minute înainte ca ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea pentru depunerea mandatului să expire.

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