Piperea, condiții clare pentru negocieri cu Veștea: „AUR poate discuta, dacă premierul își retrage cele două afirmații categorice”

Publicat 16 iun. 2026, 20:58 Actualizat 16 iun. 2026, 20:59 Sursă Realitatea PLUS

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a declarat la Realitatea PLUS că o eventuală discuție cu Adrian Veștea este posibilă doar dacă acesta își retrage două afirmații anterioare: excluderea unei colaborări cu AUR și angajamentul de a guverna exclusiv pe programul lui Bolojan, fără nicio modificare.

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