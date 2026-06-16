Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Nu putem accepta transformarea statului într-un colector abuziv de taxe care calcă în picioare drepturile cetățenilor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 17:38

Deputatul AUR Valeriu Munteanu atrage atenția asupra amânării nejustificate, în cadrul comisiilor parlamentare, a examinării amendamentelor depuse în privința inițiativei legislative PL-x 286/2026 privind aprobarea OUG 7/2026. Amendamentele vor elimina prevederile existente în proiectul de lege care afectează grav dreptul de proprietate, libertățile cetățenești, protecția persoanelor vulnerabile și securitatea juridică a românilor.

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