Scandal cu bani la USR. O angajată este acuzată că a pus mâna pe 400.000 de lei

Publicat 16 iun. 2026, 16:21 Sursă Agerpres

O femeie angajată ca responsabil financiar la Uniunea Salvați România (USR) a fost trimisă în judecată de procurori sub acuzația că a delapidat peste 400.000 de lei din conturile partidului.

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