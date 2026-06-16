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Politica· 2 min citire
Scandal cu bani la USR. O angajată este acuzată că a pus mâna pe 400.000 de lei
Scandal cu bani la USR
Publicat16 iun. 2026, 16:21
SursăAgerpres
O femeie angajată ca responsabil financiar la Uniunea Salvați România (USR) a fost trimisă în judecată de procurori sub acuzația că a delapidat peste 400.000 de lei din conturile partidului.
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