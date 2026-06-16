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Politica· 1 min citire
Călin Georgescu intervine dur în plină criză politică. Mesajul tranșant al candidatului interzis de sistem
FOTO: Arhivă
Publicat16 iun. 2026, 14:29
SursăRealitatea PLUS
Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, a transmis marți un mesaj tranșant în contextul crizei politice acute cu care se confruntă România.
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