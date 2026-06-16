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Politica· 2 min citire

Kelemen Hunor:”Partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 15:37
Actualizat16 iun. 2026, 15:38

Kelemen Hunor a declarat, marți, după decizia UDMR de a nu face parte dintr-un guvern Adrian Veştea, că partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor şi să ajungă la un acord cu privire la o soluţie viabilă, şi anume un guvern majoritar sau un guvern minoritar susţinut în condiţii clare.

”Nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru ca UDMR sau să îşi asume un rol în cadrul guvernului”

"Consiliul Permanent al Uniunii a analizat situaţia politică actuală, raporturile de forţe din Parlament şi interesele comunităţii maghiare din Transilvania. În contextul actual, nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru ca UDMR să participe la negocierile de formare a guvernului conduse de Adrian Veştea sau să îşi asume un rol în cadrul guvernului pe care acesta îl are în vedere.

În continuare, considerăm că este corect să pornim de la realităţile parlamentare. Partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor şi să ajungă la un acord, pe baza unui dialog politic deschis, cu privire la o soluţie viabilă: un guvern majoritar sau un guvern minoritar susţinut în condiţii clare", a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

”România nu mai suportă o altă improvizaţie”

Liderul UDMR a menționat în spatele guvernului Veştea s-ar contura doar o majoritate nesigură, opacă şi inacceptabilă din punct de vedere politic.

"Conform calculelor noastre, pentru aceasta ar fi nevoie şi de sprijinul partidelor extremiste. Aceasta nu este o majoritate de încredere. Nu este o bază politică clară. O guvernare stabilă nu se poate construi pe extremişti, pe înţelegeri ascunse şi pe voturi nesigure. România nu mai suportă o altă improvizaţie. UDMR nu a cerut un astfel de mandat de la comunitatea maghiară din Transilvania", a mai spus președintele UDMR.

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