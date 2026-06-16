Kelemen Hunor:”Partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor”

Publicat 16 iun. 2026, 15:37 Actualizat 16 iun. 2026, 15:38

Kelemen Hunor a declarat, marți, după decizia UDMR de a nu face parte dintr-un guvern Adrian Veştea, că partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor şi să ajungă la un acord cu privire la o soluţie viabilă, şi anume un guvern majoritar sau un guvern minoritar susţinut în condiţii clare.

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