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Politica· 2 min citire
Kelemen Hunor:”Partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor”
FOTO: Arhivă
Publicat16 iun. 2026, 15:37
Actualizat16 iun. 2026, 15:38
Kelemen Hunor a declarat, marți, după decizia UDMR de a nu face parte dintr-un guvern Adrian Veştea, că partidele din fosta coaliţie trebuie să se aşeze din nou la masa negocierilor şi să ajungă la un acord cu privire la o soluţie viabilă, şi anume un guvern majoritar sau un guvern minoritar susţinut în condiţii clare.
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