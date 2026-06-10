Consiliul Concurenței, victorie în scandalul ROBOR. Două bănci acuzate că au manipulat indicele au pierdut în intanță

Sursă: Realitatea.Net

Consiliul Concurenței a anunțat miercuri că a câștigat procesele intentate de două bănci implicate în investigația privind stabilirea indicelui ROBOR, care au solicitat Judecătoriei Sector 1 și Curții de Apel București, suspendarea unor proceduri legal derulate de autoritatea de concurență, pentru a bloca finalizarea cazului.

„Aceste acțiuni reprezintă o premieră. Niciodată în istoria Consiliului Concurenței nu s-a mai întâmplat așa ceva: băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației. O companie care se consideră nevinovată merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția. În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigația. Ultimul proces s-a judecat luni dimineață, iar instanța a confirmat faptul că demersurile de blocare a procedurilor nu au avut fundament legal”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Una dintre bănci a cerut instanței acces la documente cu caracter confidențial, fără a respecta procedurile legale aplicabile. Conform legislației, părțile investigate pot solicita verificarea modului în care autoritatea a administrat probele doar după comunicarea deciziei motivate în detaliu. În același timp, banca a solicitat și suspendarea ședinței de audieri, măsură care ar fi putut împiedica adoptarea unei hotărâri de către Plenul Consiliului Concurenței.

În cadrul audierilor, companiile investigate își susțin punctul de vedere în fața Plenului înainte ca acesta să se pronunțe asupra cazului. O altă bancă a cerut, de asemenea, suspendarea deliberărilor și a redactării deciziei motivate, încercând astfel să blocheze finalizarea investigației. Instanțele au respins aceste cereri ca fiind inadmisibile, însă hotărârile nu sunt definitive, băncile având dreptul de a face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ședința în care Plenul Consiliului Concurenței a decis sancționarea băncilor implicate în stabilirea indicelui ROBOR a avut loc vineri, 5 iunie, iar ulterior fiecare bancă a fost informată cu privire la sancțiunea aplicată. Autoritatea de concurență a amendat 10 bănci cu un total de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane euro) pentru încălcarea regulilor de concurență, respectiv Legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în procesul de stabilire a ROBOR.