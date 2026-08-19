Primii pași către marea deconectare. Consumatorii industriali, avertizați asupra riscului de limitare a energiei în caz de criză. O companie, inclusă deja în schemă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 16:34

O companie mare consumatoare de energie electrică a fost informată că poate fi obligată să își reducă semnificativ consumul în cazul în care România se confruntă cu o situație de criză în sistemul energetic.

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