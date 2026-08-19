Primii pași către marea deconectare. Consumatorii industriali, avertizați asupra riscului de limitare a energiei în caz de criză. O companie, inclusă deja în schemă

O companie mare consumatoare de energie electrică a fost informată că poate fi obligată să își reducă semnificativ consumul în cazul în care România se confruntă cu o situație de criză în sistemul energetic.
Notificarea transmisă companiei arată că aceasta a fost inclusă în Normativul de Limitare a consumului de energie electrică pe tranșe, prevăzut de HG nr. 603/2026. Este vorba despre un mecanism care poate fi folosit atunci când apar probleme în funcționarea Sistemului Energetic Național și este nevoie ca marii consumatori să reducă temporar consumul.
Compania în cauză a fost încadrată în tranșa 4. Dacă măsura va fi activată, puterea consumată de aceasta ar urma să fie redusă cu 3,2 MW, până la un nivel minim tehnologic de 0,5 MW.
Cu alte cuvinte, compania nu este oprită acum și nu i s-a cerut în acest moment să își reducă consumul. Documentul transmis are, explicit, caracter informativ și nu reprezintă o dispoziție de aplicare a măsurii.
Compania trebuie anunțată cu 24 de ore înainte
În cazul în care situația sistemului energetic va impune aplicarea normativului, compania va fi anunțată înainte de reducerea consumului.
Potrivit documentului, notificarea trebuie transmisă cu cel puțin 24 de ore înainte, atât în scris, prin e-mail, cât și telefonic. Reducerea consumului se va face ulterior la dispoziția Dispecerului Energetic Național.
Măsura este descrisă drept una de ultimă instanță, care poate fi folosită pentru menținerea funcționării în siguranță a sistemului energetic în cazul unei crize.
Normativul este unul cu caracter confidențial și nu a fost publicat ca anexă la HG nr. 603/2026. Documentul transmis companiei precizează însă că procedura privind modul de aplicare a limitărilor este disponibilă pe site-ul Transelectrica.
Important este că includerea unei companii în această schemă nu înseamnă că alimentarea sa cu energie va fi oprită. Ea arată că, în cazul unei situații grave în sistemul energetic național, compania poate fi chemată să își reducă temporar consumul, în limita stabilită pentru tranșa în care a fost încadrată.
Informația ridică însă semne de întrebare pentru marii consumatori industriali, pentru care o reducere a consumului de energie poate însemna și oprirea sau diminuarea activității de producție.