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Economie· 1 min citire
Surplus masiv la buget: ANAF a strâns cu peste 22 de miliarde de lei mai mult în primele 6 luni ale anului
Foto/Arhivă
Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor în prima jumătate a anului, încasând 267,6 miliarde de lei, comparativ cu 245,2 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că avansul de 22,4 miliarde de lei trebuie dublat de o gestionare riguroasă a cheltuielilor publice.
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