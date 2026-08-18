Surplus masiv la buget: ANAF a strâns cu peste 22 de miliarde de lei mai mult în primele 6 luni ale anului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 aug. 2026, 23:31

Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor în prima jumătate a anului, încasând 267,6 miliarde de lei, comparativ cu 245,2 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că avansul de 22,4 miliarde de lei trebuie dublat de o gestionare riguroasă a cheltuielilor publice.

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