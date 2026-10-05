Franța, noul focar de risc al Europei. Criza datoriei publice și revoltele de stradă reaprind spectrul colapsului din anii 2010 - Axios

Publicat 5 oct. 2026, 20:37 Sursă Realitatea.net, axios

Franța se confruntă cu una dintre cele mai periculoase combinații economice și sociale din ultimele decenii: datorii în creștere, deficit bugetar uriaș, proteste violente și blocaj politic înaintea alegerilor prezidențiale din 2027. Potrivit unei analize publicate de Axios, acest cumul de factori alimentează temerile că a doua economie a zonei euro ar putea deveni sursa unei noi crize a datoriilor suverane, cu efecte asupra întregii Europe, în special asupra statelor care se confruntă deja cu probleme fiscale majore, inclusiv România.

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