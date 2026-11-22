Publicat 22 nov. 2026, 11:04 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul pregătește o nouă rectificare bugetară, iar ministerele și instituțiile statului ar fi solicitat aproape 70 de miliarde de lei pentru a-și acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului. Executivul ar putea aproba redistribuirea banilor chiar săptămâna viitoare, în timp ce Ministerul Finanțelor caută soluții pentru a răspunde cererilor. În paralel, se lucrează la bugetul pentru 2027, în care trebuie prevăzute fonduri pentru pensii, salarii și ajutoarele destinate persoanelor vulnerabile, conform Realitatea PLUS.

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