Guvernul pregătește o nouă rectificare bugetară, iar ministerele și instituțiile statului ar fi solicitat aproape 70 de miliarde de lei pentru a-și acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului. Executivul ar putea aproba redistribuirea banilor chiar săptămâna viitoare, în timp ce Ministerul Finanțelor caută soluții pentru a răspunde cererilor. În paralel, se lucrează la bugetul pentru 2027, în care trebuie prevăzute fonduri pentru pensii, salarii și ajutoarele destinate persoanelor vulnerabile, conform Realitatea PLUS.
Ministerele cer aproape 70 de miliarde de lei. Guvernul pregătește o nouă rectificare
Executivul ar putea aproba săptămâna viitoare a doua rectificare bugetară din acest an, după ce mai multe ministere și instituții au solicitat fonduri suplimentare pentru ultimele luni din 2026. Este vorba despre o rectificare de reglaj, prin care Guvernul încearcă să asigure banii necesari pentru plata obligațiilor restante și pentru funcționarea instituțiilor publice până la finalul anului.
Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, suma totală solicitată de ministere și instituții s-ar apropia de 70 de miliarde de lei, depășind necesarul cerut la prima rectificare. Ministerul Finanțelor analizează acum solicitările și încearcă să identifice fondurile disponibile, urmând ca Guvernul să stabilească ce sume vor fi distribuite efectiv.
La prima rectificare bugetară, o parte importantă a banilor a fost direcționată către sistemul sanitar, pentru acoperirea cheltuielilor urgente. De această dată, autoritățile vor să evite apariția unor noi blocaje financiare în instituțiile statului și să asigure efectuarea plăților până la încheierea anului.
Ministrul Finanțelor pregătește raportul despre datoriile statului și deficitul real
Pe lângă rectificarea bugetară, săptămâna viitoare ar putea fi prezentat și un raport privind situația finanțelor publice. Documentul a fost solicitat inclusiv de social-democrați, care vor să afle care sunt datoriile acumulate de stat și ce obligații financiare au rămas după guvernarea condusă de Ilie Bolojan.
Raportul ar urma să arate care este nivelul real al deficitului bugetar, ce plăți mai trebuie efectuate până la sfârșitul anului și cu ce probleme financiare se va confrunta România în 2027. Aceste informații sunt importante și pentru stabilirea sumelor care pot fi alocate ministerelor prin noua rectificare. Guvernul trebuie să găsească un echilibru între solicitările instituțiilor și nevoia de a ține sub control cheltuielile publice. În același timp, autoritățile încearcă să pregătească bugetul pentru anul viitor, în condițiile în care trebuie să reducă deficitul și să asigure finanțarea cheltuielilor sociale.
Pensii și salarii în 2027. Ce cheltuieli trebuie incluse în noul buget
În paralel cu împărțirea banilor pentru finalul acestui an, Ministerul Finanțelor lucrează la bugetul pentru 2027. Una dintre cele mai importante provocări este identificarea fondurilor pentru eventualele creșteri de venituri, într-o perioadă în care statul trebuie să reducă deficitul bugetar la aproximativ 5,2% din Produsul Intern Brut.
Guvernul trebuie să ia în calcul sumele necesare pentru indexarea pensiilor, dar și pentru o posibilă majorare a salariului minim. De asemenea, în buget trebuie prevăzute fonduri pentru ajutoarele acordate persoanelor vulnerabile, în condițiile în care inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare a populației.
O altă cheltuială importantă ar putea fi legată de noua lege a salarizării. Ministerul Muncii urmează să reia discuțiile cu sindicatele la începutul anului viitor, pentru a stabili modificările care ar putea fi introduse în sistemul de salarizare. Deocamdată, autoritățile trebuie să stabilească ce majorări pot fi susținute din buget și cum vor fi împărțiți banii între cheltuielile obligatorii și eventualele măsuri de creștere a veniturilor.
Bugetul pe 2027, pregătit sub presiunea deficitului și a inflației
Elaborarea bugetului pentru anul viitor se anunță dificilă, în condițiile în care Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, dar și să găsească bani pentru cheltuielile sociale și funcționarea instituțiilor publice. În calculele Ministerului Finanțelor intră și evoluția inflației, care ar putea pune presiune suplimentară asupra cheltuielilor populației și ale statului.
Autoritățile trebuie să decidă cum vor împărți fondurile disponibile pentru pensii, salarii, investiții și sprijinirea persoanelor cu venituri mici. În același timp, o nouă lege a salarizării și o eventuală creștere a salariului minim ar presupune alocări suplimentare, care trebuie analizate în raport cu posibilitățile bugetare.