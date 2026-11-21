Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 08:21

Vești bune pentru șoferi! Prețurile la benzină și motorină au scăzut din nou sâmbătă, 21 noiembrie 2026, pentru a treia zi consecutiv. Ieftinirile ajung până la 15 bani pe litru în marile lanțuri de benzinării, iar diferențele față de ziua precedentă sunt vizibile atât în București, cât și în alte orașe din țară. Cu toate acestea, motorina rămâne semnificativ mai scumpă decât benzina, depășind în continuare pragul de 10 lei pe litru.

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