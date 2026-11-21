Vești bune pentru șoferi! Prețurile la benzină și motorină au scăzut din nou sâmbătă, 21 noiembrie 2026, pentru a treia zi consecutiv. Ieftinirile ajung până la 15 bani pe litru în marile lanțuri de benzinării, iar diferențele față de ziua precedentă sunt vizibile atât în București, cât și în alte orașe din țară. Cu toate acestea, motorina rămâne semnificativ mai scumpă decât benzina, depășind în continuare pragul de 10 lei pe litru.
Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din București costă sâmbătă 9,05 lei pe litru, în scădere de la 9,15 lei în ziua precedentă. În cazul motorinei, cel mai mic tarif din Capitală este de 10,51 lei pe litru, față de 10,56 lei vineri. Noile reduceri continuă seria ieftinirilor la benzină și motorină înregistrată în ultimele zile.
Cât costă benzina în București, sâmbătă, 21 noiembrie 2026
Prețurile benzinei standard au scăzut la principalele rețele de alimentare din Capitală, iar unele companii au aplicat reduceri de peste 10 bani pe litru într-o singură zi. Cea mai ieftină benzină standard se găsește la Lukoil, unde litrul costă 9,05 lei, față de 9,15 lei vineri. La stațiile Socar, prețurile pornesc de la 9,06 lei pe litru, în timp ce la Petrom, carburantul poate fi cumpărat de la 9,06 lei, după o reducere de 12 bani.
Și Rompetrol a aplicat o ieftinire importantă. Benzina standard costă de la 9,06 lei pe litru, față de 9,21 lei în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o scădere de 15 bani. La OMV și MOL, litrul de benzină standard costă de la 9,12 lei, comparativ cu 9,21 lei vineri. În ambele cazuri, reducerea este de 9 bani pe litru.
Cât costă motorina în București. Unde găsesc șoferii cele mai mici prețuri
Motorina s-a ieftinit și ea, însă reducerile sunt mai mici decât cele aplicate benzinei. În București, cel mai mic preț pentru motorina standard este de 10,51 lei pe litru, tarif disponibil la stațiile Petrom, Rompetrol și la unele benzinării Socar. La Lukoil, motorina costă de la 10,52 lei pe litru, în timp ce la alte stații Socar, prețurile ajung la aproximativ 10,54 lei.
OMV și MOL afișează tarife de la 10,57 lei pe litru pentru motorina standard, potrivit datelor actualizate pentru 21 noiembrie. Diferențele dintre stații arată că șoferii pot plăti sume diferite pentru același tip de carburant, chiar și în cadrul aceluiași oraș. Prețurile variază în funcție de companie, de amplasarea benzinăriei și de momentul actualizării tarifelor.
Unde sunt cele mai mici prețuri la benzină și motorină din România
Ieftinirile sunt vizibile și în afara Capitalei. Dintre cele cinci mari orașe analizate, Timișoara are cele mai mici prețuri de pornire pentru benzina și motorina standard. Potrivit datelor pentru sâmbătă, 21 noiembrie, tarifele minime sunt:
București: benzină de la 9,05 lei/litru, motorină de la 10,51 lei/litru.
Cluj-Napoca: benzină de la 9,05 lei/litru, motorină de la 10,51 lei/litru.
Timișoara: benzină de la 9,04 lei/litru, motorină de la 10,48 lei/litru.
Iași: benzină de la 9,05 lei/litru, motorină de la 10,51 lei/litru.
Constanța: benzină de la 9,05 lei/litru, motorină de la 10,51 lei/litru.
La nivel național, potrivit Peco Online, cele mai mici tarife sunt afișate la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39. Acolo, benzina standard costă 8,99 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu 10,39 lei pe litru. Prețurile continuă astfel tendința descendentă din ultima perioadă, după ce benzina și motorina au înregistrat mai multe scăderi succesive în luna noiembrie.