Negocieri importante privind majorarea salariului minim pe economie au loc între sindicate, patronate și reprezentanții Ministerului Muncii. Sindicatele cer creșterea salariului minim la 5.000 de lei brut, în timp ce patronatele se opun majorării și solicită reducerea taxelor pe muncă. Pe masa discuțiilor se află și varianta impozitării zero a salariului minim, care ar aduce angajaților aproximativ 180 de lei în plus la salariul net.
Viitorul salariului minim pe economie este din nou în centrul negocierilor dintre partenerii sociali. Sindicatele și reprezentanții Ministerului Muncii analizează mai multe scenarii privind veniturile angajaților, dar și posibilitatea reducerii fiscalității aplicate muncii.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, discuțiile au loc în cadrul Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Muncii, unde sunt evaluate propunerile sindicatelor și ale patronatelor.
Miza este stabilirea unei formule care să răspundă solicitărilor angajaților, fără a pune o presiune suplimentară asupra angajatorilor.
Sindicatele cer salariul minim de 5.000 de lei brut
Cele mai multe organizații sindicale susțin majorarea salariului minim pe economie până la 5.000 de lei brut, nivel despre care afirmă că ar corespunde cerințelor directivei europene privind salariile minime adecvate.
Potrivit propunerii prezentate în cadrul negocierilor, un salariu minim brut de 5.000 de lei ar însemna pentru angajați un venit net de puțin peste 3.000 de lei. Sindicatele consideră că majorarea este necesară pentru îmbunătățirea veniturilor salariaților și pentru apropierea salariului minim de nivelul considerat adecvat la nivel european.
Patronatele se opun majorării și cer reducerea taxelor cu 5%
De cealaltă parte, patronatele nu susțin creșterea salariului minim în forma propusă de sindicate. Reprezentanții angajatorilor solicită Guvernului să reducă taxele aplicate muncii, argumentând că o majorare salarială ar pune presiune suplimentară asupra companiilor.
Printre variantele discutate se numără reducerea cu cel puțin 5% a taxării muncii, propunere susținută, printre altele, de IMM România. Astfel, negocierile nu vizează doar valoarea salariului minim brut, ci și modul în care sunt impozitate veniturile angajaților.
Impozit zero pe salariul minim. Cu cât ar putea crește venitul net
O altă variantă analizată în discuțiile de la nivel politic este eliminarea impozitării pentru salariul minim brut.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, această propunere se află printre scenariile luate în calcul de social-democrați și ar putea aduce angajaților o creștere a venitului net de aproximativ 180-182 de lei.
Practic, fără o majorare a salariului brut, angajații ar putea primi mai mulți bani în mână prin reducerea taxelor aplicate veniturilor salariale. Deocamdată, aceasta este doar una dintre variantele analizate, nefiind luată o decizie finală.
Când va fi decisă majorarea salariului minim
Următorul pas important este o ședință a Consiliului Național Tripartit, în care Guvernul, sindicatele și patronatele vor discuta propunerile înaintea unei decizii.
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, reuniunea ar putea fi convocată în cel mult două săptămâni. Până atunci, Executivul trebuie să finalizeze consultările cu reprezentanții angajaților și ai angajatorilor și să analizeze impactul economic al variantelor propuse.