Publicat 20 nov. 2026, 09:26 Actualizat 20 nov. 2026, 09:29 Sursă Realitatea PLUS

Negocieri importante privind majorarea salariului minim pe economie au loc între sindicate, patronate și reprezentanții Ministerului Muncii. Sindicatele cer creșterea salariului minim la 5.000 de lei brut, în timp ce patronatele se opun majorării și solicită reducerea taxelor pe muncă. Pe masa discuțiilor se află și varianta impozitării zero a salariului minim, care ar aduce angajaților aproximativ 180 de lei în plus la salariul net.

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