Blocul Național Sindical (BNS) avertizează Guvernul că salariul minim pe economie nu poate fi înghețat, în condițiile în care angajații români pierd teren chiar și în fața celor din Bulgaria. Deși au salarii brute mai mari, românii rămân cu mai puțini bani în buzunar după plata taxelor și contribuțiilor. O analiză BNS, bazată pe date Eurostat, arată că fiscalitatea ridicată anulează avantajul salarial al României și îi lasă pe angajați cu venituri nete mai mici decât cele ale vecinilor bulgari.
Potrivit studiului, în 2025, un salariat din România, fără copii și remunerat la nivelul salariului mediu, a încasat anual 13.877 de euro net. În Bulgaria, pentru aceeași categorie de angajat, venitul net anual a ajuns la 14.450 de euro.
Diferența este cu atât mai relevantă cu cât salariul brut anual din România a fost de 23.722 de euro, comparativ cu numai 18.622 de euro în Bulgaria. Cu toate acestea, angajatului român îi rămân aproximativ 58% din venitul brut, în timp ce bulgarul păstrează 78%.
Taxele fac diferența dintre salariile din România și Bulgaria
Datele arată că nivelul salariului brut nu reflectă întotdeauna puterea de cumpărare și venitul efectiv al angajaților. Deși România pornește de la un nivel salarial brut mai ridicat, povara fiscală reduce semnificativ suma care ajunge în buzunarul salariaților.
Tendința s-a menținut și în 2026. În trimestrul al doilea, salariul mediu net din Bulgaria a fost ușor mai mare decât cel din România, potrivit informațiilor prezentate de BNS.
Ce se întâmplă cu salariul minim în 2027
Nici în cazul salariului minim România nu are garanția că va păstra un avantaj față de Bulgaria. Estimările prezentate în analiza sindicală indică faptul că, în 2027, salariul minim net din România ar putea ajunge la aproximativ 515-531 de euro, în funcție de menținerea facilității fiscale de 200 de lei.
În același timp, Guvernul bulgar a propus un salariu minim brut de 660 de euro, echivalentul a aproximativ 512 euro net.
În acest context, Blocul Național Sindical avertizează asupra riscurilor unor măsuri care ar putea bloca evoluția veniturilor angajaților. Reprezentanții sindicali susțin că salariile nu pot fi înghețate în condițiile în care veniturile nete ale lucrătorilor români sunt deja depășite de cele ale angajaților din Bulgaria.