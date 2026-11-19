Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 nov. 2026, 14:06

Blocul Național Sindical (BNS) avertizează Guvernul că salariul minim pe economie nu poate fi înghețat, în condițiile în care angajații români pierd teren chiar și în fața celor din Bulgaria. Deși au salarii brute mai mari, românii rămân cu mai puțini bani în buzunar după plata taxelor și contribuțiilor. O analiză BNS, bazată pe date Eurostat, arată că fiscalitatea ridicată anulează avantajul salarial al României și îi lasă pe angajați cu venituri nete mai mici decât cele ale vecinilor bulgari.

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