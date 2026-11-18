Scris de Emanuel Focșan Publicat: 18 nov. 2026, 18:04

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și liderul pieței concurențiale de furnizare, a scumpit energia electrică din oferta destinată clienților non-casnici. Creșterea vine într-un moment în care compania își extinde portofoliul de clienți și a raportat un profituri record, de peste 3 miliarde de lei, în primele nouă luni ale anului.

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