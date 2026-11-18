Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și liderul pieței concurențiale de furnizare, a scumpit energia electrică din oferta destinată clienților non-casnici. Creșterea vine într-un moment în care compania își extinde portofoliul de clienți și a raportat un profituri record, de peste 3 miliarde de lei, în primele nouă luni ale anului.
Potrivit noii oferte Business Hidro, actualizată la 16 noiembrie, prețul energiei active pentru clienții non-casnici a urcat la 0,95 lei/kWh, de la 0,85 lei/kWh în oferta anterioară. Majorarea este de aproape 12% la nivelul energiei active.
Pentru un client non-casnic alimentat la joasă tensiune în București, prețul final ajunge la aproximativ 1,71 lei/kWh, comparativ cu mai puțin de 1,59 lei/kWh anterior, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 8%, potrivit calculelor e-nergia.ro.
Pentru comparație, energia activă din oferta destinată populației, „Viitor Hidro”, este de 0,51 lei/kWh, ceea ce înseamnă că prețul pentru firme este cu aproximativ 86% mai mare.
La 30 septembrie 2026, portofoliul Hidroelectrica ajunsese la 1,46 milioane de locuri de consum, în creștere cu 56% față de aceeași perioadă a anului trecut. Numărul clienților casnici a urcat la aproximativ 1,37 milioane, în timp ce segmentul non-casnic a depășit 90.000 de clienți, dublu față de nivelul înregistrat cu 12 luni înainte.
În paralel, compania energetică de stat a raportatun profit net de 3,1 miliarde de lei după primele 9 luni ale anului, cu 34% mai mare decât în perioada similară a anului precedent. Datele ANRE aferente lunii iulie 2026 arată că Hidroelectrica deținea o cotă de piață de 22,41% pe segmentul concurențial și de 21,09% din întreaga piață de furnizare a energiei electrice, menținându-se pe primul loc la nivel național.