Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut noi precizări despre ajutoarele financiare acordate românilor cu venituri reduse. Oficialul a anunțat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că banii pentru încălzirea locuințelor cu lemne și alți combustibili ar putea fi plătiți în luna decembrie. În același timp, Guvernul analizează continuarea programului de tichete de energie și în 2027, însă o decizie finală va fi luată în funcție de resursele disponibile la bugetul de stat.
Tichetele de energie ar putea fi acordate și în 2027. Anunțul ministrului Muncii
Românii cu venituri mici ar putea beneficia în continuare de sprijin financiar pentru plata facturilor la energie electrică și după încheierea acestui an. Florin Manole a explicat că programul tichetelor de energie este una dintre măsurile pe care Guvernul le analizează pentru anul viitor, în condițiile în care costurile utilităților continuă să reprezinte o povară pentru persoanele vulnerabile. Ministrul a subliniat că mecanismul actual ar putea fi prelungit sau modificat, însă forma finală trebuie discutată înainte de adoptarea bugetului pentru 2027.
În prezent, persoanele eligibile beneficiază de un tichet de energie în valoare de 50 de lei lunar, acordat pentru plata facturilor la electricitate. Potrivit legislației în vigoare, sprijinul este disponibil până la 31 decembrie 2026, pentru persoanele singure cu venituri nete de maximum 1.940 de lei și familiile cu un venit net lunar de cel mult 1.784 de lei pe membru. Deocamdată, ministrul Muncii nu a precizat dacă aceste praguri și valoarea ajutorului vor rămâne neschimbate în 2027 sau dacă Guvernul va introduce alte criterii de acordare.
Când se plătește ajutorul pentru lemne. Florin Manole anunță banii în decembrie
O altă măsură de sprijin vizează persoanele care își încălzesc locuințele cu lemne sau cu alte tipuri de combustibili solizi și petrolieri. Ministrul Muncii a anunțat că plata ajutorului ar putea fi efectuată în luna decembrie, însă nu a avansat o dată exactă la care beneficiarii vor primi sumele. Florin Manole a explicat că acest sprijin este destinat persoanelor vulnerabile și că autoritățile încearcă să asigure resursele necesare pentru plata ajutoarelor în sezonul rece.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri se acordă în baza Legii nr. 226/2021 și este diferit de tichetul de energie electrică. Spre deosebire de sprijinul de 50 de lei, acordat lunar, ajutorul pentru combustibili solizi și petrolieri se plătește într-o singură tranșă pentru întregul sezon rece sau pentru lunile rămase, în funcție de momentul stabilirii dreptului. Cuantumul depinde de veniturile beneficiarilor și de condițiile prevăzute de legislație.
Ce alte ajutoare ar putea primi românii cu venituri reduse. Totul depinde de bugetul pentru 2027
Ministrul Muncii a recunoscut că situația bugetară nu permite, în acest moment, asumarea unor noi cheltuieli sociale fără o analiză a fondurilor disponibile. Florin Manole a explicat că va discuta cu ministrul Finanțelor și cu premierul pentru identificarea unor soluții care să permită continuarea sprijinului acordat pensionarilor și celorlalte categorii vulnerabile. Prioritatea declarată este menținerea unor mecanisme de protecție pentru persoanele cu venituri mici, chiar dacă valoarea și condițiile ajutoarelor ar putea fi ajustate.
Declarațiile vin în contextul în care Guvernul pregătește bugetul pentru anul 2027, iar ministrul Muncii a anunțat și alte forme de sprijin pentru pensionari. Printre acestea se numără ajutoarele acordate persoanelor cu pensii mai mici de 3.000 de lei, diferențiate în funcție de veniturile lunare. În ceea ce privește programul tichetelor de energie pentru 2027, ministrul a precizat că mecanismul de sprijin va fi stabilit după discuțiile din Guvern, astfel încât măsurile adoptate să poată fi susținute financiar.