Publicat 18 nov. 2026, 14:13 Actualizat 18 nov. 2026, 14:24 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut noi precizări despre ajutoarele financiare acordate românilor cu venituri reduse. Oficialul a anunțat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că banii pentru încălzirea locuințelor cu lemne și alți combustibili ar putea fi plătiți în luna decembrie. În același timp, Guvernul analizează continuarea programului de tichete de energie și în 2027, însă o decizie finală va fi luată în funcție de resursele disponibile la bugetul de stat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre florin manoleajutoare pensionari