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Vești importante pentru pensionari! Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine va primi ajutor financiar de la stat

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Scris deIulian Budusan
Publicat14 nov. 2026, 13:12
Actualizat14 nov. 2026, 13:13

Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut noi precizări despre majorarea pensiilor și sprijinul financiar acordat persoanelor vârstnice. Invitat la Realitatea PLUS, oficialul a declarat că susține indexarea pensiilor cu 7,3%, însă a subliniat că hotărârea finală nu depinde de ministerul pe care îl conduce.

Pe lângă posibila majorare a pensiilor, ministrul a anunțat că pensionarii cu venituri lunare mai mici de 3.000 de lei urmează să primească, luna viitoare, un ajutor financiar din partea statului. Măsura vizează sprijinirea persoanelor cu venituri reduse, în contextul cheltuielilor tot mai mari și al presiunilor asupra bugetelor familiilor de pensionari. Florin Manole a precizat că își dorește aplicarea indexării de 7,3%, însă decizia privind creșterea efectivă a pensiilor va fi luată la nivelul factorilor responsabili.

Rămâne bătut în cui că acesta va fi procentul pe care îl voi transmite către Ministerul Finanțelor și primului ministru pentru decizie. Decizia finală e ceva ce nu va fi la mine, dar eu voi fi cu siguranță cel mai puternic avocat al respectării legii. În ceea ce s-a numit și a fost botezat așa, consolidare fiscală, a fost de fapt o reducere a puterii de cumpărare a pensionarilor și nu se mai poate merge în forma asta.

În primul rând, avem tichetul de energie care continuă și în decembrie, 50 RON per loc de consum (adică într-o gospodărie pot locui 1, 2, 3 persoane, în fine, după caz). 50 RON este o sumă care compensează parțial facturile de energie.

În al doilea rând, există un ajutor de lemne și mai consistent, deși sumele nu sunt foarte mari, dar în fine, comparat cu tichetul de energie, este mai mult.

De asemenea, avem ajutoarele unice (one-off-ul) pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 RON, unde sunt trei praguri de venit:

Sub 1.500 RON pensie, vor lua în decembrie, odată cu pensia, încă 500 RON Între 1.501 și 2.000 RON pensie, vor lua un supliment de 400 RON. Între 2.001 și 3.000 RON pensie, este vorba de încă 300 RON

a declarat Florin Manole/ministrul Muncii.
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