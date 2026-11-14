Advertising
Advertising
ExclusivSocial· 1 min citire
Vești importante pentru pensionari! Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine va primi ajutor financiar de la stat
Publicat14 nov. 2026, 13:12
Actualizat14 nov. 2026, 13:13
Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut noi precizări despre majorarea pensiilor și sprijinul financiar acordat persoanelor vârstnice. Invitat la Realitatea PLUS, oficialul a declarat că susține indexarea pensiilor cu 7,3%, însă a subliniat că hotărârea finală nu depinde de ministerul pe care îl conduce.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News