Accident incredibil în Cluj-Napoca! Un adolescent de 17 ani, lovit de o mașină fără șofer VIDEO

Accident șocant în Cluj-Napoca! Un adolescent de 17 ani a fost lovit de o mașină fără șofer, care a pornit la vale și a ajuns pe trotuar. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere.
Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imaginile arată cum autoturismul pornește la vale fără control, pătrunde pe trotuar și îl lovește pe adolescentul de 17 ani, oprindu-se ulterior într-un gard. Proprietarul mașinii a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.
Autoturismul era staționat pe o stradă înclinată, însă șoferul nu a luat toate măsurile necesare pentru a-l imobiliza. La scurt timp, mașina s-a pus în mișcare și a coborât necontrolat, surprinzându-l din spate pe adolescentul care circula pe trotuar. În urma impactului, băiatul a avut nevoie de asistență medicală. Cursa autoturismului s-a încheiat în gardul unei proprietăți. Polițiștii l-au testat pe proprietarul vehiculului cu etilotestul, rezultatul indicând că acesta nu consumase alcool.