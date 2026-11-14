Accident incredibil în Cluj-Napoca! Un adolescent de 17 ani, lovit de o mașină fără șofer VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 nov. 2026, 08:10

Accident șocant în Cluj-Napoca! Un adolescent de 17 ani a fost lovit de o mașină fără șofer, care a pornit la vale și a ajuns pe trotuar. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere.

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