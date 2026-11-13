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Cod portocaliu și Cod galben de inundații în 13 județe din România. Până când sunt valabile avertizările hidrologilor

Inundații România / Profimedia / Arhivă foto

Inundații România / Profimedia / Arhivă foto

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 13:34

Hidrologii au emis, vineri, 13 noiembrie, avertizări de Cod portocaliu și Cod galben de inundații pentru râuri din 13 județe ale țării. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), sunt prognozate viituri rapide, creșteri ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Avertizările intră în vigoare vineri, la ora 12:00, și sunt valabile până sâmbătă, 12:00, intervalul de valabilitate diferind în funcție de codul hidrologic.

Cod portocaliu de inundații în județele Bistrița-Năsăud și Maramureș

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), avertizarea de Cod portocaliu este valabilă de vineri, ora 12:00, până sâmbătă, ora 06:00.

Sunt vizate următoarele cursuri de apă:

  • Someșul Mare – bazinul amonte de S.H. Nepos și afluenții aferenți sectorului aval de S.H. Nepos – amonte de confluența cu râul Șieu, în județul Bistrița-Năsăud;

  • Lăpuș – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județul Maramureș.

În aceste zone sunt posibile viituri rapide, cu creșteri importante ale debitelor și nivelurilor apelor.

Care sunt județele aflate sub Cod galben de viitură

Avertizarea de Cod galben este valabilă de vineri, ora 12:00, până sâmbătă, ora 12:00.

Conform INHGA, sunt vizate râuri din următoarele bazine hidrografice:

  • Tisa – sectorul aferent S.H. Valea Vișeului;

  • Vișeu – bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior;

  • Iza – bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior;

  • Lăpuș – județul Maramureș;

  • Tur – bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior, județul Satu Mare;

  • Someșul Mare – județul Bistrița-Năsăud;

  • Someșul Mic – bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior, județele Bihor și Cluj;

  • Crișul Repede – bazinul amonte de S.H. Vadu Crișului și afluenții aferenți sectorului aval de această stație, județele Cluj și Bihor;

  • Crișul Negru – județele Bihor și Arad;

  • Crișul Alb – județele Hunedoara și Arad;

  • Mureș – bazinul amonte de S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval de S.H. Glodeni – amonte de confluența cu râul Arieș, județele Harghita, Mureș și Bistrița-Năsăud;

  • Arieș – bazinul amonte de S.H. Baia de Arieș, județul Alba;

  • Bega – bazinul amonte de S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval de S.H. Făget – amonte de S.H. Chizătău, județele Timiș și Arad;

  • Timiș – bazinul amonte de S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval de S.H. Sadova – amonte de S.H. Lugoj, județele Caraș-Severin și Timiș;

  • Bistrița – bazinul amonte de S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval de S.H. Cârlibaba – amonte de acumularea Izvoru Muntelui, județele Suceava, Harghita și Neamț.

Hartă INHGA

Hartă hidrologi/ Foto: hidro.ro

Avertismentul hidrologilor: ce trebuie să știe oamenii

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avertizează că fenomenele hidrologice potențial periculoase nu sunt limitate doar la sectoarele de râuri menționate în avertizări.

Potrivit instituției, viiturile se pot produce și pe afluenții de grad inferior ai cursurilor de apă vizate, precum și pe râurile necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare. Populația din zonele vizate este îndemnată să urmărească informările oficiale și să respecte recomandările autorităților.

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