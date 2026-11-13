Cod portocaliu și Cod galben de inundații în 13 județe din România. Până când sunt valabile avertizările hidrologilor

Hidrologii au emis, vineri, 13 noiembrie, avertizări de Cod portocaliu și Cod galben de inundații pentru râuri din 13 județe ale țării. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), sunt prognozate viituri rapide, creșteri ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Avertizările intră în vigoare vineri, la ora 12:00, și sunt valabile până sâmbătă, 12:00, intervalul de valabilitate diferind în funcție de codul hidrologic.
Cod portocaliu de inundații în județele Bistrița-Năsăud și Maramureș
Avertismentul hidrologilor: ce trebuie să știe oamenii
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avertizează că fenomenele hidrologice potențial periculoase nu sunt limitate doar la sectoarele de râuri menționate în avertizări.
Potrivit instituției, viiturile se pot produce și pe afluenții de grad inferior ai cursurilor de apă vizate, precum și pe râurile necadastrate din bazinele hidrografice aflate sub avertizare. Populația din zonele vizate este îndemnată să urmărească informările oficiale și să respecte recomandările autorităților.