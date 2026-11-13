Cod portocaliu și Cod galben de inundații în 13 județe din România. Până când sunt valabile avertizările hidrologilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 13:34

Hidrologii au emis, vineri, 13 noiembrie, avertizări de Cod portocaliu și Cod galben de inundații pentru râuri din 13 județe ale țării. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), sunt prognozate viituri rapide, creșteri ale debitelor și nivelurilor apelor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Avertizările intră în vigoare vineri, la ora 12:00, și sunt valabile până sâmbătă, 12:00, intervalul de valabilitate diferind în funcție de codul hidrologic.

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