Fraudă la Universitatea din București: trei angajate ar fi furat 1,6 milioane de lei din taxele studenților

Trei angajate ale Universității din București sunt cercetate penal, fiind suspectate că ar fi furat peste 1,6 milioane de lei din taxele achitate de studenți. Totul s-ar fi întâmplat timp de 3 ani, în perioada 2022–2025, printr-o metodă repetată de cel puțin o mie de ori: femeile încasau banii, eliberau chitanțe, iar ulterior le anulau în aplicația informatică a casieriei, astfel încât sumele să nu mai apară în evidențele contabile ale instituției. Cazul a ieșit la iveală după ce o studentă care a trecut de la forma de învățământ cu taxă la buget a solicitat restituirea banilor achitați. Deși avea chitanța în original, documentul figura în sistemul universității ca fiind anulat. Informațiile au fost confirmate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.
Cum ar fi funcționat schema prin care erau luați banii din taxele studenților
Potrivit anchetatorilor, cele trei angajate ar fi profitat de accesul la sistemul informatic al casieriei pentru a sustrage bani din taxele plătite de studenți.
Mecanismul presupunea încasarea sumelor și eliberarea chitanțelor către studenți, urmată de anularea documentelor în aplicația informatică, înainte de întocmirea registrului de casă. În acest fel, banii încasați nu mai erau înregistrați în contabilitatea universității.
Cum s-a ajuns la descoperirea fraudei
Presupusa fraudă a fost descoperită în momentul în care o studentă a solicitat restituirea taxei de școlarizare, după ce a trecut de la locul cu taxă la un loc finanțat de la bugetul de stat. Tânăra a prezentat chitanța în original, însă, în evidențele informatice ale universității, plata apărea ca anulată.
Neconcordanța a determinat conducerea instituției să dispună un audit intern, în urma căruia au fost identificate mai multe operațiuni suspecte.
Conducerea universității a sesizat organele de urmărire penală, iar cazul a ajuns în atenția procurorilor.
Prejudiciu de peste 300.000 de euro. Procurorii au pus sechestru pe imobile și conturi bancare
Valoarea totală a sumelor despre care anchetatorii susțin că au fost însușite ilegal depășește 1,6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 320.000 de euro.
Pentru documentarea cazului, la data de 5 noiembrie 2026, au fost efectuate trei percheziții domiciliare la adrese din București și județul Teleorman.
Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a două imobile, evaluate la aproximativ 300.000 de lei, precum și asupra conturilor bancare deținute de cele trei angajate. Măsurile au fost luate în vederea recuperării prejudiciului.
Procurorii au solicitat arestarea preventivă a două dintre inculpate, însă judecătorul de drepturi și libertăți a respins propunerea. Cele două au fost plasate sub control judiciar. În cazul celei de-a treia angajate, procurorii au dispus, de asemenea, măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.
Faptele pentru care sunt cercetate cele trei angajate
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale față de cele trei femei pentru următoarele infracțiuni, toate în formă continuată:
delapidare;
fals intelectual;
uz de fals;
fals informatic.
Cercetările sunt efectuate de Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea procurorilor.
Ce spun reprezentanții Universității București
Potrivit informațiilor prezentate de postul public TVR Info, universitatea a dat asigurări că studenții nu vor avea de suferit din cauza presupuselor nereguli, inclusiv cei care nu mai dețin chitanțele originale. Instituția urmărește însă recuperarea prejudiciului produs prin infracțiunea de delapidare.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele și pentru recuperarea sumelor de bani.