Fraudă la Universitatea din București: trei angajate ar fi furat 1,6 milioane de lei din taxele studenților

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 12:09

Trei angajate ale Universității din București sunt cercetate penal, fiind suspectate că ar fi furat peste 1,6 milioane de lei din taxele achitate de studenți. Totul s-ar fi întâmplat timp de 3 ani, în perioada 2022–2025, printr-o metodă repetată de cel puțin o mie de ori: femeile încasau banii, eliberau chitanțe, iar ulterior le anulau în aplicația informatică a casieriei, astfel încât sumele să nu mai apară în evidențele contabile ale instituției. Cazul a ieșit la iveală după ce o studentă care a trecut de la forma de învățământ cu taxă la buget a solicitat restituirea banilor achitați. Deși avea chitanța în original, documentul figura în sistemul universității ca fiind anulat. Informațiile au fost confirmate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.

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