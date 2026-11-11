Scandal la Universitatea din București. Trei angajate, acuzate că au luat peste 1,6 milioane de lei din taxele studenților

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 18:41

Un scandal de proporții a izbucnit la Universitatea din București, unde trei angajate sunt acuzate că și-ar fi însușit peste 1,6 milioane de lei din taxele achitate de studenți. Potrivit procurorilor, femeile ar fi sustras banii în mod repetat, timp de aproape patru ani, prin anularea chitanțelor și omiterea înregistrării plăților în evidențele instituției. Anchetatorii au efectuat percheziții în București și Teleorman, iar toate cele trei inculpate au fost plasate sub control judiciar.

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