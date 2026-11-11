Scandal la Universitatea din București. Trei angajate, acuzate că au luat peste 1,6 milioane de lei din taxele studenților

Un scandal de proporții a izbucnit la Universitatea din București, unde trei angajate sunt acuzate că și-ar fi însușit peste 1,6 milioane de lei din taxele achitate de studenți. Potrivit procurorilor, femeile ar fi sustras banii în mod repetat, timp de aproape patru ani, prin anularea chitanțelor și omiterea înregistrării plăților în evidențele instituției. Anchetatorii au efectuat percheziții în București și Teleorman, iar toate cele trei inculpate au fost plasate sub control judiciar.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au anunțat miercuri, 11 noiembrie, că au pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor trei salariate, pentru delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals informatic, toate în formă continuată. Dosarul vizează presupuse fapte comise în perioada 2022-2025, când angajatele ar fi folosit documentele și evidențele instituției pentru a ascunde sumele încasate de la studenți. Cercetările pentru delapidare continuă sub coordonarea procurorilor.
Cum ar fi dispărut peste 1,6 milioane de lei din taxele plătite de studenți
Potrivit anchetatorilor, cele trei femei ar fi profitat de calitatea lor de angajate ale Universității din București pentru a-și însuși în mod repetat banii încasați de la studenți. Mecanismul descris de procurori presupunea anularea fără drept a chitanțelor emise pentru plăți, urmată de neînregistrarea operațiunilor în registrele și aplicațiile de gestiune ale instituției. În acest fel, sumele achitate de studenți nu mai apăreau în evidențele financiare, iar prejudiciul estimat de anchetatori a depășit 1,6 milioane de lei.
Percheziții în București și Teleorman. Bunuri și conturi bancare puse sub sechestru
Pe 5 noiembrie 2026, anchetatorii au efectuat trei percheziții domiciliare la adrese din București și județul Teleorman, în cadrul cercetărilor privind presupusa delapidare. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a două imobile evaluate la aproximativ 300.000 de lei, precum și asupra conturilor bancare deținute de cele trei inculpate. Măsurile au fost dispuse pentru a permite recuperarea sumelor considerate sustrase, în condițiile în care prejudiciul estimat depășește 1,6 milioane de lei.
În urma administrării probelor, procurorii au cerut arestarea preventivă a două dintre angajatele universității. Solicitarea a fost înaintată pe 6 noiembrie judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 5, pentru o perioadă de 30 de zile, până la 5 decembrie inclusiv. Instanța a respins însă propunerea de arestare preventivă și a dispus plasarea celor două femei sub control judiciar, astfel că acestea sunt cercetate în continuare fără a fi private de libertate.
Toate cele trei angajate, sub control judiciar. Ancheta continuă
În cazul celei de-a treia inculpate, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 6 noiembrie 2026 și până la 4 ianuarie 2027 inclusiv. Astfel, toate cele trei salariate ale Universității din București sunt cercetate sub control judiciar, în dosarul care vizează presupusa însușire a taxelor achitate de studenți. Cercetările urmăresc stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciului produs instituției în perioada 2022-2025.
Ancheta este desfășurată în continuare de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea procurorilor. Cele trei femei sunt cercetate pentru delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals informatic, toate în formă continuată. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpatele beneficiază de prezumția de nevinovăție.