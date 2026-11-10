Doliu în rândul pompierilor din Giurgiu. Un fost plutonier, care a activat aproape două decenii în cadrul ISU, a murit

Publicat 10 nov. 2026, 19:55 Actualizat 10 nov. 2026, 19:56

Este doliu în familia pompierilor giurgiuveni, după ce fostul plutonier adjutant șef în rezervă Turmac Tinel a trecut la cele veșnice. Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au transmis un mesaj de condoleanțe și au evocat activitatea celui care le-a fost coleg timp de mai mulți ani.

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