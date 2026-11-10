Doliu în rândul pompierilor din Giurgiu. Un fost plutonier, care a activat aproape două decenii în cadrul ISU, a murit

Este doliu în familia pompierilor giurgiuveni, după ce fostul plutonier adjutant șef în rezervă Turmac Tinel a trecut la cele veșnice. Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au transmis un mesaj de condoleanțe și au evocat activitatea celui care le-a fost coleg timp de mai mulți ani.
Cine a fost Turmac Tinel, fost pompier în cadrul ISU Giurgiu
Turmac Tinel a intrat în familia pompierilor giurgiuveni în anul 2006. De-a lungul carierei, a ocupat funcția de conducător de autospeciale la Garda de Intervenție nr. 2 Găujani, iar ulterior și-a desfășurat activitatea la Stația de Pompieri Colibași.
Reprezentanții ISU Giurgiu îl descriu drept un profesionist dedicat, care și-a îndeplinit atribuțiile cu responsabilitate și implicare. Dincolo de activitatea operativă, acesta a avut un rol important și în pregătirea colegilor mai tineri, cărora le-a împărtășit din experiența și cunoștințele dobândite în anii de serviciu.
În 2023, Turmac Tinel a trecut în rezervă, încheind astfel o etapă importantă a carierei sale. Chiar și după retragerea din activitate, a rămas parte din comunitatea pompierilor giurgiuveni.
Când va avea loc înmormântarea fostului pompier
Potrivit anunțului transmis de colegii săi, trupul neînsuflețit va fi depus miercuri, 11 noiembrie, la Biserica „Sfânta Treime” din Smârda. Slujba de înmormântare este programată pentru joi, 12 noiembrie.
Mesajul transmis de pompierii giurgiuveni este unul de profundă tristețe, aceștia exprimându-și solidaritatea cu familia și cu toți cei care l-au cunoscut și prețuit.
„Nu îl vom uita pe cel care ne-a fost coleg și care a lăsat în urma sa o parte din experiența și sufletul său”, au transmis reprezentanții ISU Giurgiu.