Doliu la Penitenciarul Baia Mare: un polițist a pierdut lupta cu viața

Publicat 10 nov. 2026, 16:41 Actualizat 10 nov. 2026, 16:44

Doliu la Penitenciarul Baia Mare și în comunitatea din Satu Nou de Sus. Denis Mihail Lucaciu, agent-șef adjunct de poliție penitenciară, care a fost grav rănit în accidentul rutier produs pe 2 noiembrie, pe DN1C, între localitățile Ilba și Cicârlău, a murit în noaptea de 9 spre 10 noiembrie.

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