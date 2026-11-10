Doliu la Penitenciarul Baia Mare: un polițist a pierdut lupta cu viața

Doliu la Penitenciarul Baia Mare și în comunitatea din Satu Nou de Sus. Denis Mihail Lucaciu, agent-șef adjunct de poliție penitenciară, care a fost grav rănit în accidentul rutier produs pe 2 noiembrie, pe DN1C, între localitățile Ilba și Cicârlău, a murit în noaptea de 9 spre 10 noiembrie.
Mesajul colegilor de la Penitenciarul Baia Mare
Colectivul Penitenciarului Baia Mare și-a luat rămas-bun de la Denis printr-un mesaj emoționant, pe Facebook, în care a amintit de anii petrecuți împreună și de faptul că acesta a plecat mult prea devreme.
„Astăzi, 10 noiembrie, ar fi trebuit să îi spunem «La mulți ani!». În schimb, suntem nevoiți să îi spunem «Drum lin!»”, au transmis colegii săi.
Cum s-a produs accidentul de pe DN1C
Accidentul rutier a avut loc în seara zilei de 2 noiembrie 2026, în jurul orei 19:00, pe DN1C, între Ilba și Cicârlău. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar primele informații au indicat trei persoane rănite, dintre care două au rămas încarcerate.
Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii rutieri, unul dintre șoferi s-ar fi angajat într-o depășire fără să păstreze o distanță laterală suficientă față de mașina pe care încerca să o depășească. Cele două autoturisme au intrat în coliziune, iar vehiculul care efectua manevra a ieșit de pe carosabil și a lovit un arbore.
Șoferul, în vârstă de 28 de ani, și pasagerul său, în vârstă de 24 de ani, au rămas prinși în autoturism. Pompierii au intervenit pentru descarcerare, iar cele două victime au fost transportate la spital. A treia persoană implicată în accident nu a prezentat leziuni și a refuzat transportul la unitatea medicală.
Comunitatea din Satu Nou de Sus, în doliu
Și Parohia Ortodoxă Satu Nou de Sus a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea tânărului, tot printr-o postare pe Facebook. Reprezentanții comunității au amintit de rugăciunile din ultimele zile și de speranța celor care au crezut că Denis se va întoarce acasă.
Moartea sa a îndurerat familia, prietenii, colegii și oamenii care s-au mobilizat pentru a-i fi alături în perioada în care s-a aflat în stare gravă.