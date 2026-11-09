Câștiguri pe bandă rulantă, la tragerile loto din 8 noiembrie 2026. Cel mai mare premiu depășește un milion de lei

Publicat 9 nov. 2026, 11:18 Actualizat 9 nov. 2026, 11:23

Mai mulți jucători la loto au câștigat sume importante de bani, la tragerile de duminică, 8 noiembrie. Biletele norocoase au fost jucate în nordul țării, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.

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