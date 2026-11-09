Câștiguri pe bandă rulantă, la tragerile loto din 8 noiembrie 2026. Cel mai mare premiu depășește un milion de lei

Mai mulți jucători la loto au câștigat sume importante de bani, la tragerile de duminică, 8 noiembrie. Biletele norocoase au fost jucate în nordul țării, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.
La tragerile loto de duminică, 8 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 21.000 de câștiguri în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.
Premiu de peste un milion de lei, câștigat la tragerea Noroc de un sucevean
Cel mai important premiu a fost înregistrat la categoria a II-a a tragerii Noroc, în valoare de 1,031 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe o aplicație mobilă, la o agenție loto din Suceava.
De asemenea, la același joc, s-a înregistrat și un câștig de categoria a III-a în valoare de 79.688,64 de lei.
Și la tragerea Joker s-au câștigat două premii de categoria a II-a în valoare de 264.556,09 lei fiecare. În acest caz, biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Vaslui.
Reporturile puse în joc la tragerile Loto din 12 noiembrie 2026
Joi, 12 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, jucătorii având la dispoziție reporturi însemnate:
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 4,50 milioane de lei (peste 843.000 de euro);
La Noroc este un report cumulat în valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro);
La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro);
La Noroc Plus se consemnează la categoria I un report de peste 62.500 de lei;
La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro).
La Super Noroc există la categoria I un report de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).