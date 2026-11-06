24 de trenuri anulate în România din cauza datoriilor. Lista rutelor afectate și orele curselor
Trenuri anulate
Zeci de trenuri au fost scoase din circulație în România, după ce operatorul privat Regio Călători a acumulat datorii către administratorul infrastructurii feroviare. Începând de joi, 5 noiembrie 2026, 24 de curse au fost suspendate pe șapte rute care leagă orașe importante din țară, inclusiv București, Brașov, Iași și Timișoara. Măsura afectează călătorii care folosesc aceste trenuri pentru deplasările zilnice, iar compania nu a anunțat când vor fi reluate cursele.
24 de trenuri Regio Călători, anulate din cauza datoriilor către CFR
Operatorul privat Regio Călători a decis suspendarea a 24 de trenuri, după ce Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a impus restricții privind accesul la infrastructura feroviară. Măsura a fost luată din cauza restanțelor acumulate la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, cunoscut sub denumirea de TUI. Această taxă este achitată de operatorii feroviari pentru folosirea liniilor administrate de CFR SA, iar neplata obligațiilor poate duce la restricționarea accesului trenurilor pe anumite trasee.
Anulările afectează legăturile feroviare din Moldova, Banat, Muntenia și Transilvania, inclusiv curse utilizate pentru navetă și deplasări între marile orașe. Cele mai multe trenuri suspendate sunt de tip Regio Express, însă pe traseul Vaslui - Iași sunt afectate și curse Regio. Decizia nu înseamnă că toate trenurile de pe aceste rute au fost anulate, ci doar garniturile menționate în anunțul operatorului privat. Călătorii vor trebui să caute alte legături feroviare sau mijloace alternative de transport.
Lista completă a celor 24 de trenuri anulate. Rutele și orele de plecare
Regio Călători a publicat lista curselor suspendate începând cu 5 noiembrie. Sunt afectate șapte rute, iar anulările rămân valabile până la noi dispoziții.
Ruta Brașov - București Nord și retur
RE 11038: Brașov, plecare 17:18, București Nord, sosire 20:11.
RE 11039: București Nord, plecare 20:40, Brașov, sosire 23:26.
Ruta Adjud - București Nord și retur
RE 11066: Adjud, plecare 06:37, București Nord, sosire 10:52.
RE 11067: București Nord, plecare 12:40, Adjud, sosire 16:43.
RE 11068: Adjud, plecare 18:23, București Nord, sosire 22:31.
RE 11069: București Nord, plecare 23:01, Adjud, sosire 03:09 în ziua următoare.
Ruta Timișoara Nord - Caransebeș și retur
RE 11071: Caransebeș, plecare 08:00, Timișoara Nord, sosire 10:54.
RE 11072: Timișoara Nord, plecare 04:09, Caransebeș, sosire 07:13.
RE 11073: Caransebeș, plecare 18:04, Timișoara Nord, sosire 20:59.
RE 11074: Timișoara Nord, plecare 14:29, Caransebeș, sosire 17:53.
Ruta Iași - Mărășești și retur
RE 11062: Iași, plecare 06:22, Mărășești, sosire 09:39.
RE 11063: Mărășești, plecare 10:53, Iași, sosire 13:59.
RE 11064: Iași, plecare 13:21, Mărășești, sosire 16:55.
RE 11065: Mărășești, plecare 17:22, Iași, sosire 20:34.
Ruta Mărășești - Ploiești Vest și retur
RE 11058: Mărășești, plecare 10:13, Ploiești Vest, sosire 13:06.
RE 11056: Mărășești, plecare 17:00, Ploiești Vest, sosire 20:00.
RE 11052: Ploiești Vest, plecare 07:06, Mărășești, sosire 09:57.
RE 11054: Ploiești Vest, plecare 13:34, Mărășești, sosire 16:28.
Ruta Suceava Nord - Iași și retur
RE 11042: Suceava Nord, plecare 04:43, Iași, sosire 07:07.
RE 11048: Suceava Nord, plecare 17:00, Iași, sosire 19:27.
RE 11049: Iași, plecare 19:45, Suceava Nord, sosire 22:10.
Ruta Vaslui - Iași și retur
R 11453: Vaslui, plecare 08:05, Iași, sosire 09:39.
R 11454: Iași, plecare 14:28, Vaslui, sosire 15:59.
R 11455: Vaslui, plecare 16:27, Iași, sosire 17:51.
Un alt operator privat a renunțat la anularea a 24 de trenuri
Problemele legate de plata tarifului de utilizare a infrastructurii au afectat și compania Transferoviar Călători, care anunțase anterior suspendarea a 24 de trenuri Regio și Regio Express, începând tot din 5 noiembrie. Acestea circulă pe nouă rute, inclusiv București - Buzău, București - Fetești, București - Adjud și Cluj-Napoca - Bonțida. Spre deosebire de Regio Călători, Transferoviar a reușit să își rezolve situația financiară înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor.
Miercuri, 4 noiembrie, Transferoviar Călători a anunțat că măsurile restrictive de acces la infrastructură au fost ridicate, astfel că toate cele 24 de trenuri vizate inițial vor circula în continuare conform programului obișnuit. În schimb, pentru cursele suspendate de Regio Călători nu a fost comunicată o decizie similară. Situația arată consecințele pe care datoriile către administratorul infrastructurii le pot avea asupra transportului feroviar, în special pentru pasagerii care depind de legăturile zilnice dintre orașe.
Ce trebuie să facă pasagerii care aveau bilete pentru trenurile anulate
Călătorii care intenționează să folosească una dintre cele 24 de curse suspendate trebuie să verifice disponibilitatea trenului înainte de a pleca spre gară. Regio Călători nu a comunicat o dată pentru reluarea circulației, astfel că suspendările rămân valabile până la un nou anunț. Cei care au cumpărat deja bilete pentru cursele anulate pot solicita informații operatorului despre restituirea contravalorii acestora și despre eventualele alternative disponibile, în condițiile regulamentului de transport.
Pasagerii din vestul țării trebuie să țină cont și de alte modificări ale circulației feroviare, independente de problema datoriilor Regio Călători. În perioada 8-20 noiembrie sunt programate anulări și modificări ale trenurilor dintre Arad și Timișoara, din cauza lucrărilor la infrastructură. Pentru anumite curse va fi organizat transport auto între stațiile afectate. Călătorii pot consulta situația actualizată pe site-ul operatorului sau pe platforma națională Mersul Trenurilor, introducând numărul cursei dorite.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News