24 de trenuri anulate în România din cauza datoriilor. Lista rutelor afectate și orele curselor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 14:29

Zeci de trenuri au fost scoase din circulație în România, după ce operatorul privat Regio Călători a acumulat datorii către administratorul infrastructurii feroviare. Începând de joi, 5 noiembrie 2026, 24 de curse au fost suspendate pe șapte rute care leagă orașe importante din țară, inclusiv București, Brașov, Iași și Timișoara. Măsura afectează călătorii care folosesc aceste trenuri pentru deplasările zilnice, iar compania nu a anunțat când vor fi reluate cursele.

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