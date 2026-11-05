Alertă în Neamț! Fragmente dintr-o dronă, descoperite într-o localitate

Publicat 5 nov. 2026, 16:30 Actualizat 5 nov. 2026, 16:31

Mai multe fragmente care ar proveni de la o dronă au fost găsite joi, 5 noiembrie, pe raza comunei Boghicea. Resturile au fost împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri și specialiști ai Serviciului Român de Informații (SRI).

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