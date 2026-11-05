Alertă în Neamț! Fragmente dintr-o dronă, descoperite într-o localitate

Mai multe fragmente care ar proveni de la o dronă au fost găsite joi, 5 noiembrie, pe raza comunei Boghicea. Resturile au fost împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri și specialiști ai Serviciului Român de Informații (SRI).
Sesizarea a fost făcută de un localnic, care a observat fragmentele și a anunțat autoritățile. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au preluat cazul și au început verificările pentru a stabili proveniența obiectelor descoperite.
Fragmente de dronă, găsite în comuna Boghicea din Neamț. Intervenție a autorităților
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, polițiștii au fost sesizați direct, în cursul zilei de joi, 5 noiembrie, de către un bărbat care a descoperit mai multe resturi ce par să provină de la o dronă.
În urma apelului, la locul descoperirii au ajuns echipe de polițiști și pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. De asemenea, în zonă au intervenit și specialiști ai SRI, pentru verificări specifice.
Ancheta este în desfășurare. Ce verifică autoritățile
Echipele sosite la fața locului au demarat activitățile necesare pentru evaluarea situației și stabilirea împrejurărilor în care fragmentele au ajuns în comuna Boghicea.
La momentul transmiterii informațiilor, verificările erau încă în desfășurare. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat detalii despre proveniența dronei, tipul acesteia sau circumstanțele în care s-ar fi împrăștiat resturile pe teren.
Rezultatele verificărilor urmează să clarifice natura fragmentelor descoperite și eventualele riscuri asociate acestora.