Urs filmat pe străzile din Aiud, printre mașini. Un altul a apărut în Cugir. Localnicii, alertați prin RO-ALERT

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 10:03

Doi urși au fost observați miercuri seară, 4 noiembrie, pe străzile a două orașe din județul Alba, la doar câteva minute distanță. Primul animal a fost filmat în Aiud, în timp ce se plimba printre mașini, iar la scurt timp un alt urs a fost semnalat în Cugir. Autoritățile au intervenit de urgență și au transmis mesaje RO-ALERT pentru a-i avertiza pe localnici asupra pericolului. Echipaje ale Jandarmeriei Alba au fost trimise în ambele zone pentru a îndepărta animalele sălbatice.

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