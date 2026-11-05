Urs filmat pe străzile din Aiud, printre mașini. Un altul a apărut în Cugir. Localnicii, alertați prin RO-ALERT

Doi urși au fost observați miercuri seară, 4 noiembrie, pe străzile a două orașe din județul Alba, la doar câteva minute distanță. Primul animal a fost filmat în Aiud, în timp ce se plimba printre mașini, iar la scurt timp un alt urs a fost semnalat în Cugir. Autoritățile au intervenit de urgență și au transmis mesaje RO-ALERT pentru a-i avertiza pe localnici asupra pericolului. Echipaje ale Jandarmeriei Alba au fost trimise în ambele zone pentru a îndepărta animalele sălbatice.
Urs filmat pe o stradă din Aiud. Jandarmii au intervenit de urgență
Primul incident a fost semnalat în jurul orei 22:30, în municipiul Aiud, unde un urs a fost surprins plimbându-se printre autoturismele parcate. Potrivit unui martor, animalul ar fi venit dinspre valea Aiudului și ar fi ieșit din albie în zona străzii Meseriașilor. Apariția sa a fost filmată, iar imaginile au ajuns în mediul online. La scurt timp după sesizare, Jandarmeria Alba a trimis un echipaj specializat pentru intervenții în cazul animalelor de talie mare.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a emis un mesaj RO-ALERT prin care locuitorii au fost avertizați asupra prezenței ursului în zona locuită. Autoritățile au luat această măsură pentru a preveni eventualele incidente și pentru a reduce riscul ca oamenii să intre în contact direct cu animalul sălbatic.
Un alt urs a apărut în Cugir, la doar câteva minute distanță
La scurt timp după incidentul din Aiud, un alt urs a fost semnalat pe strada Simion Bărnuțiu din orașul Cugir. Și în acest caz, autoritățile au decis să trimită de urgență un echipaj al Jandarmeriei Alba, pregătit să intervină pentru îndepărtarea animalului. Locuitorii din zonă au primit un mesaj RO-ALERT, prin care au fost avertizați asupra pericolului și îndemnați să evite apropierea de urs.
Potrivit informațiilor apărute ulterior în presa locală, în momentul în care echipajele de intervenție au ajuns în zonele indicate, animalele nu se mai aflau acolo. Jandarmii au folosit semnalele acustice ale autospecialelor pentru a descuraja revenirea urșilor. Intervențiile s-au desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația sau personalul de intervenție să fie puși în pericol. Nu au fost raportate persoane rănite în urma celor două incidente.
Urșii au mai ajuns pe străzile din Cugir. Ce trebuie să facă localnicii
Nu este prima dată când prezența unui urs pe străzile din Cugir determină intervenția autorităților. La sfârșitul lunii martie 2026, un animal sălbatic a fost observat pe strada Râul Mare, iar apariția ursului în zona locuită a dus la emiterea unui mesaj RO-ALERT. La acel moment, jandarmii au confirmat prezența animalului și au folosit semnale acustice, luminoase și petarde pentru a-l îndepărta, fără să fie înregistrate incidente.