”În orașul Cugir (strada Râul Mare) a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare. Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj RO-ALERT”, a transmis Inspectoratul Județean de Jandarmi Alba.

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că sesizarea privind prezența ursului se confirmă, animalul aflându-se în zonă.

Pentru alungarea acestuia, jandarmii au folosit semnale acustice și luminoase, precum și petarde, în scopul descurajării și îndepărtării animalului.

Potrivit IJJ Alba, intervenția s-a desfășurat ”în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalul sălbatic să fie puși în pericol”.