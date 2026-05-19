Kelemen Hunor anunță termenul până la care România ar trebui să aibă un nou Guvern. „După aceea putem să ne apucăm să ne certăm din nou”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit despre calendarul formării viitorului Executiv și a transmis că România nu își mai permite amânări, în contextul presiunilor legate de jaloanele din PNRR.

Potrivit acestuia, noul Guvern ar trebui instalat cel târziu până la jumătatea lunii iunie, pentru ca autoritățile să mai aibă timp să adopte proiectele necesare pentru accesarea fondurilor europene.

Kelemen Hunor: „Trebuie să avem Guvern până la jumătatea lunii iunie”

Întrebat într-un interviu televizat când crede că România ar putea avea un nou Guvern, liderul UDMR a spus că termenul realist este perioada 10–15 iunie.

„Eu cred că până în 10 iunie, 15 iunie, cel târziu, ar trebui să avem. Eu inițial credeam că putem să avem în ultima săptămână din mai, prima săptămână din iunie, dar nu cred că vom avea această posibilitate.”

Kelemen Hunor a explicat că instalarea rapidă a unui Executiv este esențială pentru adoptarea măsurilor și proiectelor asumate prin PNRR.

„Dar trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie, ca să existe timp de 2 săptămâni sau 3 săptămâni, cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR.”

„După aceea putem să ne apucăm și să ne certăm din nou”

Președintele UDMR a avut și o replică ironică legată de disputele politice dintre partide, spunând că prioritatea actuală trebuie să fie formarea Guvernului și adoptarea măsurilor urgente.

„După aceea putem să ne apucăm și să ne certăm din nou. Prima dată trebuie să faci treaba”, a declarat Kelemen Hunor.

Presiune pe Nicușor Dan pentru desemnarea premierului

În cadrul intervenției sale, liderul UDMR a vorbit și despre rolul lui Nicușor Dan în procesul de formare a noului Executiv.

Potrivit lui Kelemen Hunor, șeful statului va trebui în cele din urmă să nominalizeze o persoană pentru funcția de prim-ministru, chiar dacă există riscul ca viitorul Cabinet să nu obțină votul Parlamentului.

Liderul UDMR a insistat asupra faptului că România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline, capabil să gestioneze reformele și obligațiile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.