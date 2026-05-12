Cine este afaceristul care a regizat aplauzele pentru Bolojan. Sumele uriașe încasate de abonatul la contractele cu statul -VIDEO

La scurt timp după ce Ilie Bolojan a fost demis de Parlament, pe rețelele de socializare a început să circule un clip video în care premierul interimar era aplaudat la ieșirea dintr-un restaurant din Oradea. Culmea, cel care a filmat momentul și a pus la cale întreaga scenă este un afacerist abonat la contracte cu statul.

„Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură mai rar”, a scris afaceristul în dreptul clipului.

Apoi Meza a revenit cu un alt mesaj: „Domnul Ilie Bolojan nu are nevoie de vreo postare de-a mea pt a-și mări capitalul politic. La dânsul faptele vorbesc”.

Dar cum să nu-l laude pe Ilie Bolojan, când firma MEZAMIR SRL, aflată acum pe numele soției lui Meza, a câștigat numeroase licitații cu primăria Oradea și instituțiile din subordine, mai ales pe vremea când instituția era condusă de Ilie Bolojan.

Deși pe internet Dacian Meza se prezintă drept „șomer de lux”, firma sa a avut în 2024, anul în care Bolojan și-a încheiat mandatul de primar, o cifră de afaceri de peste 330.000 lei, după 17 ani de activitate.

”Din echipa noastră, din echipa liberală din Bihor, un om bun a preluat Primăria Oradea”, a spus Ilie Bolojan, în 2024.

Succesorul lui Ilie Bolojan în fruntea Primăriei, liberalul Florin Birta, a păstrat obiceiul de a-i pasa contracte bănoase lui Meza. Compania a beneficiat de șase contracte fără licitație între 2024 și 2026.

Conform presei locale, un contract a fost semnat cu Primăria Oradea și a primit peste 224.000 lei, iar alte cinci cu Spitalul Județean de Urgență Bihor, ultimul fiind din data de 16 martie 2026.

Ca activitate principală, prin firma Mezamir SRL, afaceristul închiriază bărci, biciclete, șezlonguri, schiuri și alte echipamente sportive. El a reușit să semneze contracte bănoase cu Primăria Oradea pentru reabilitarea băncilor, igienizarea pasajelor pietonale, dar și să vândă popcorn la aproape toate evenimentele Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune.

Bănci în valoare de peste 189.000 lei fără TVA

Conform unui document ajuns în posesia Realitatea Plus, în anul 2025, Meza a vândut către municipalitate bănci în valoare de peste 189.000 lei fără TVA, fiind vorba despre:

17 bănci simple (valoare peste 45.000 lei);

29 bănci duble (valoare peste 78.000 lei);

4 bănci triple (valoare peste 15.000 lei).

„Pe primarul în funcție nu-l judecați după ceea ce spune că va face, ci după ce a făcut bun sau după ceea ce n-a făcut în anii în care a fost primar”, spunea Ilie Bolojan, în 2016.

Potrivit jurnaliștilor, Dacian Meza este cumnatul lui Ovidiu Mureșan, care a demisionat în 2014 din calitatea de consilier local și din funcția de președinte al PSD Oradea, după ce Ilie Bolojan i-ar fi oferit un post bine plătit la Compania de Apă Oradea.

Culmea, videoclipul cu Ilie Bolojan aplaudat a fost imediat distribuit de liberalii care fac scut în jurul premierului demis, printre ei și Raluca Turcan.

„De câte ori ați văzut în ultimii 30 de ani un om politic român primit așa? Exact, aproape niciodată”, a scris aceasta pe pagina ei de socializare.

Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere omului de afaceri Dacian Meza, care a transmis următorul mesaj:

”Bună seara,

Vă mulțumesc pentru această solicitare, a punctului de vedere. Am așteptat momentul cu nerăbdare. Cu siguranță mâine mă voi ocupa. Cred că trebuie să mă cunoașteți așa cum sunt, un om, care muncește neobosit pentru familia lui, care, după o simplă postare, apreciativă e drept, e bombardată cu tot felul de mesaje. Încă la ora acesta muncesc, pregătesc ziua de mâine. Știți eu nu arunc cu noroi, îl curăț, singur sau cot la cot cu colegii/colaboratorii mei. Revin mâine cu detalii despre tot ce mi-ați solicitat. Nu am nimic de ascuns și sunt mândru de tot ce am realizat până acum. O seară frumoasă!

RESPECT Ilie Bolojan

Cu stima,

Meza Dacian”