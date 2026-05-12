Navă rusească scufundată misterios lângă Spania. Investigația indică posibile reactoare nucleare destinate Coreei de Nord

Sursă: Realitatea.net

O navă cargo rusească s-a scufundat în condiții misterioase în Marea Mediterană, în apropierea coastelor Spaniei, iar o amplă investigație realizată de CNN ridică suspiciuni privind transportul unor componente nucleare sensibile către Coreea de Nord. Potrivit informațiilor apărute, vasul „Ursa Major” ar fi avut la bord două reactoare nucleare pentru submarine, iar înainte de scufundare ar fi fost afectat de explozii inexplicabile.

Incidentul s-a produs pe 23 decembrie 2024, la aproximativ 60 de mile marine de litoralul spaniol, însă detaliile legate de încărcătura navei și cauzele exacte ale tragediei continuă să ridice semne de întrebare la nivel internațional.

Suspiciuni privind un transport nuclear către Coreea de Nord

Ancheta citată de CNN arată că nava „Ursa Major”, cunoscută și sub numele „Sparta 3”, ar fi transportat componente similare reactoarelor utilizate la submarine nucleare rusești. Surse apropiate investigației spaniole susțin că destinația finală ar fi putut fi portul Rason din Coreea de Nord.

Momentul transportului este considerat sensibil din punct de vedere geopolitic, mai ales în contextul apropierii dintre Moscova și Phenian după implicarea trupelor nord-coreene în conflictul din Ucraina.

Autoritățile spaniole au confirmat că, în timpul audierilor, căpitanul rus al navei a declarat anchetatorilor că la bord se aflau „componente pentru două reactoare nucleare similare celor utilizate de submarine”. Totuși, acesta nu a putut confirma dacă respectivele reactoare conțineau combustibil nuclear.

Explozii misterioase înainte de scufundare

Conform datelor anchetei, nava plecase din portul Ust-Luga, din Golful Finlandei, și se îndrepta oficial spre Vladivostok. În documentele de transport, încărcătura era descrisă drept „capace mari de canalizare”, containere și macarale industriale.

Pe 22 decembrie, în timp ce se afla în apele spaniole, vasul a încetinit brusc. La acel moment, echipajul a transmis că nu există probleme la bord. Aproximativ 24 de ore mai târziu, situația s-a agravat dramatic.

Nava a emis apel de urgență după trei explozii produse în zona tribordului, în apropierea sălii motoarelor. Două persoane din echipaj și-au pierdut viața, iar ceilalți 14 marinari au fost evacuați.

Ancheta spaniolă ia în calcul inclusiv ipoteza folosirii unei torpile speciale de mare viteză sau a unor dispozitive explozive montate pe carena navei. În corpul vasului ar fi fost descoperită o gaură de aproximativ 50 de centimetri, iar metalul era îndoit spre interior, aspect care a alimentat teoriile privind un posibil sabotaj.

Activitate militară și de spionaj în jurul epavei

La scurt timp după incident, în zonă au fost observate mai multe nave militare rusești. Una dintre acestea, „Ivan Gren”, ar fi cerut autorităților spaniole să predea imediat echipajul salvat.

Ulterior, nava rusească „Yantar”, suspectată în repetate rânduri de activități de spionaj în apele NATO, a staționat timp de mai multe zile deasupra epavei. Potrivit surselor citate de CNN, în timpul prezenței acesteia au fost detectate alte explozii submarine.

Interesul militar pentru zona scufundării a fost amplificat și de apariția unor aeronave americane specializate în detectarea materialelor nucleare. Avioane de tip WC135-R, utilizate de armata SUA pentru monitorizarea activităților nucleare, au survolat locul incidentului în mai multe rânduri.

Experți: Transferul tehnologiei nucleare către Phenian ar fi extrem de grav

Analiștii în securitate citați de CNN consideră că un eventual transfer de tehnologie nucleară navală către Coreea de Nord ar reprezenta o evoluție extrem de periculoasă.

Experții subliniază că astfel de tehnologii sunt împărtășite doar între aliați foarte apropiați și ar putea accelera dezvoltarea submarinelor nucleare nord-coreene.

În paralel, autoritățile spaniole continuă ancheta privind cauzele exacte ale scufundării, însă recuperarea epavei și a cutiei negre este considerată foarte dificilă, deoarece nava se află la o adâncime de aproximativ 2.500 de metri.

Până în prezent, nici Rusia, nici Pentagonul și nici alte state implicate nu au oferit explicații clare privind explozile sau adevărata încărcătură aflată la bordul navei „Ursa Major”.