Petrolierul, care transporta aproximativ 140.000 de tone de petrol, plecase din portul rusesc Novorossiisk și ar fi fost lovit atât de drone aeriene, cât și navale. În urma atacului, au fost provocate avarii la nivelul punții, iar apa a pătruns în sala motoarelor.

La bord se aflau 27 de membri ai echipajului, însă niciunul nu a fost rănit. Căpitanul navei a transmis că situația este sub control și că petrolierul nu riscă să se scufunde. Garda de coastă turcă a intervenit după apelul de urgență și a trimis nave în zonă pentru a sprijini echipajul și pentru a evalua situația.

Navă aflată sub sancțiuni internaționale

Petrolierul, numit Altura, se afla sub sancțiuni impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană, în contextul măsurilor luate împotriva Rusiei pentru finanțarea războiului din Ucraina. Nava a avut în trecut alte denumiri și a trecut prin mai multe schimbări de proprietate, fiind achiziționată în 2024 de o companie panameză și ulterior preluată de Pergamon Shipping, cu sediul la Istanbul, care a redenumit-o Altura.