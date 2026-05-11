Prețul petrolului explodează după reacția lui Trump la oferta Iranului. Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc din nou

Prețul petrolului a urcat din nou pe piețele internaționale după ce Donald Trump a declarat că răspunsul Iranului la propunerile americane pentru încheierea războiului este „total inacceptabil”. Noile tensiuni au amplificat temerile legate de aprovizionarea globală cu energie, în condițiile în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocat.

Cotația petrolului Brent, considerată referința internațională principală, a crescut cu peste 4% în tranzacțiile din Asia și a ajuns la 105,50 dolari pe baril, înainte să mai piardă ușor din avans.

Trump respinge condițiile Iranului

Reacția piețelor a venit după mesajul publicat de Donald Trump pe rețelele sociale, în care liderul american a criticat poziția Teheranului în negocierile privind conflictul. „Tocmai am citit răspunsul așa-zișilor «reprezentanți» ai Iranului. Nu îmi place — TOTAL INACCEPTABIL”, a scris Trump. Potrivit informațiilor publicate de Axios , propunerile formulate de Statele Unite ar fi inclus reluarea circulației libere prin Strâmtoarea Ormuz și suspendarea programului iranian de îmbogățire a uraniului. În același timp, Benjamin Netanyahu a declarat că războiul nu se va încheia până când stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului nu vor fi „eliminate”.

Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocată

De la începutul conflictului, pe 28 februarie, traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost grav afectat. Ruta este una dintre cele mai importante pentru transportul mondial de petrol și gaze, aproximativ o cincime din livrările globale trecând în mod normal prin această zonă. Situația s-a agravat după ce Iranul a amenințat că va ataca navele care încearcă să traverseze strâmtoarea, ca reacție la loviturile americano-israeliene. Deși la începutul lunii aprilie a fost anunțat un armistițiu pentru continuarea negocierilor de pace, tensiunile au rămas ridicate. Armistițiul a fost prelungit ulterior de Donald Trump pentru a oferi Iranului timp să prezinte o propunere comună de negociere.

Prețurile energiei continuă să urce

Conflictul din Golf a provocat fluctuații puternice pe piețele energetice în ultimele luni. După intrarea în vigoare a armistițiului din aprilie, petrolul Brent a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril. Creșterea prețurilor a adus și profituri mai mari pentru marile companii din energie. Saudi Aramco a anunțat că profitul său a crescut cu peste 25% în primele trei luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Analiștii avertizează că orice nouă escaladare militară sau blocaj prelungit în Strâmtoarea Ormuz poate duce la noi scumpiri ale petrolului și gazelor la nivel mondial.