Sondaj: Mulți americani cred că atacurile armate asupra lui Trump au fost înscenate. Teoriile conspirației împânzesc internetul

Un sondaj prezentat de The Washington Post arată că tot mai mulți americani cred în teorii ale conspirației legate de tentativele de asasinat asupra Donald Trump. Aproximativ un sfert dintre respondenți spun că atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Albă ar fi fost o înscenare.

Datele publicate de compania NewsGuard arată și diferențe importante între alegătorii democrați și republicani în ceea ce privește percepția asupra acestor incidente.

Aproximativ un sfert dintre americani cred că atacul a fost fals

Potrivit sondajului realizat pe 1.000 de adulți americani de compania YouGov, 24% dintre respondenți consideră că atacul armat produs în aprilie la hotelul Washington Hilton a fost pus în scenă. În schimb, 45% spun că incidentul a fost real, iar aproape o treime dintre participanți au declarat că nu sunt siguri.

Sondajul arată că aproximativ o treime dintre respondenții democrați cred că atacul a fost fals, comparativ cu aproximativ unul din opt republicani. De asemenea, persoanele cu vârste între 18 și 29 de ani s-au dovedit mai predispuse să creadă în teoria înscenării decât respondenții mai în vârstă.

Teoriile conspirației au apărut imediat după atac

Incidentul a avut loc în aprilie, în timpul cinei corespondenților de la Casa Albă. Ulterior, un mare juriu federal din Washington D.C. l-a inculpat pe Cole Tomas Allen pentru mai multe infracțiuni, inclusiv tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump. La scurt timp după arestare, pe rețelele sociale au început să circule teorii care susțineau fără dovezi că administrația Trump ar fi organizat incidentul pentru a crește sprijinul public pentru președinte și pentru Partidul Republican. Administrația americană a negat categoric aceste teorii.

„Oricine crede că președintele Trump și-a pus în scenă propriile tentative de asasinat este un idiot complet”, a declarat Davis Ingle într-un comunicat transmis în aprilie.

Neîncrederea în instituții alimentează conspirațiile

Sofia Rubinson a declarat că rezultatele sondajului reflectă neîncrederea tot mai mare pe care americanii o au atât în instituțiile statului, cât și în presă. Potrivit acesteia, mulți oameni ajung să creadă mai ușor informațiile neverificate care circulă online. Și Joan Donovan, specialistă în manipularea media, spune că stilul spectaculos al politicii americane contribuie la răspândirea acestor teorii. „Pare incredibil de hollywoodian să-ți imaginezi că asta e o înscenare”, a spus Donovan despre atacul de la cina corespondenților. „Întregul aparat guvernamental a fost transformat într-un reality show TV.”

Mulți americani cred și teoriile despre alte atacuri asupra lui Trump

Sondajul arată că teoriile conspirației nu se limitează doar la incidentul din aprilie. În cazul tentativei de asasinat de la Butler din 2024, 24% dintre respondenți au spus că au crezut că atacul a fost înscenat. În cazul incidentului de la clubul de golf al lui Trump din West Palm Beach, 16% dintre participanți au afirmat același lucru. Per total, 21% dintre respondenții democrați au spus că toate cele trei incidente au fost puse în scenă, comparativ cu 11% dintre independenți și doar 3% dintre republicani. Specialiștii spun că astfel de teorii apar mai ușor într-un climat în care oamenii au tot mai puțină încredere în autorități și în instituțiile publice.