Emmanuel Macron a izbucnit la un eveniment din Kenya. Președintele Franței a urcat pe scenă și a certat publicul - VIDEO

Emmanuel Macron a avut o reacție nervoasă în timpul unui eveniment cultural desfășurat în Nairobi, după ce mai mulți spectatori au continuat să vorbească și să facă zgomot în timpul discursurilor de pe scenă.

Incidentul a avut loc în cadrul summitului „Africa Forward”, unde liderul francez participă în aceste zile alături de oficiali și invitați internaționali.

Macron a urcat pe scenă și a luat microfonul

Potrivit imaginilor și informațiilor apărute în presa internațională, Emmanuel Macron se afla în public în momentul în care a devenit vizibil deranjat de agitația din sală. La un moment dat, președintele francez s-a ridicat de pe scaun și s-a îndreptat către scenă. După câteva momente de confuzie, el a luat microfonul folosit de organizatori și li s-a adresat direct spectatorilor, pe un ton ridicat.

„Scuzați-mă, toată lumea! Hei! Hei! Hei! Îmi pare rău, băieți, dar este imposibil să vorbești despre cultură … în timp ce unii fac zgomot. Asta e o lipsă totală de respect. Așadar, sugerez, dacă vreți să aveți întâlniri bilaterale sau să vorbiți despre altceva, aveți alte săli sau puteți să mergeți afară. Dacă vreți să rămâneți aici, îi ascultăm pe oameni și jucăm după aceleași reguli, bine? Mulțumesc”, a spus Emmanuel Macron.

Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale

Scenele au fost filmate de participanți și distribuite rapid online, unde au stârnit numeroase reacții. Unii au apreciat faptul că liderul francez a cerut respect pentru vorbitorii de pe scenă, în timp ce alții au considerat reacția prea dură pentru un eveniment public.

Emmanuel Macron participă în această perioadă la summitul „Africa Forward” organizat în capitala Kenya, eveniment dedicat cooperării economice, culturale și politice dintre state africane și parteneri internaționali.