JD Vance: „Facem progrese” în negocierile cu Iranul. SUA insistă că Teheranul nu trebuie să obțină arma nucleară

Vicepreședintele american JD Vance a declarat miercuri că Washingtonul vede semne de progres în negocierile cu Iranul pentru menținerea armistițiului și oprirea conflictului din Orientul Mijlociu. Declarațiile vin însă într-un moment tensionat, după ce președintele Donald Trump a respins cea mai recentă propunere venită din partea Teheranului și a avertizat că armistițiul actual este extrem de fragil.

„Cred că facem progrese. Întrebarea fundamentală este dacă facem suficiente progrese pentru a satisface linia roşie a preşedintelui”, a declarat JD Vance reporterilor la Casa Albă.

Vicepreședintele american a spus că obiectivul principal al administrației Trump rămâne împiedicarea Iranului de a obține arma nucleară.

„Iar linia roşie este foarte simplă. El trebuie să fie sigur că am pus în aplicare o serie de măsuri de protecţie, astfel încât Iranul să nu aibă niciodată o armă nucleară”, a adăugat JD Vance. Comentariile sale vin după ce Donald Trump a criticat dur cea mai recentă ofertă transmisă de Teheran și a afirmat că armistițiul aflat în vigoare din 7 aprilie este „conectat la un aparat de respiraţie artificială”.

Iranul cere încetarea războiului și ridicarea blocadei

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Iranul cere oprirea conflictelor pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde Israelul continuă operațiunile împotriva grupării Hezbollah, susținută de Teheran. În același timp, autoritățile iraniene solicită ridicarea blocadei navale impuse de Statele Unite, despăgubiri pentru distrugerile provocate de război și recunoașterea suveranității asupra Strâmtorii Ormuz. Donald Trump a reacționat dur la aceste solicitări.

„Aş spune că este la cel mai jos nivel în acest moment, după ce am citit această înşiruire de inepţii pe care ne-au trimis-o. Nici măcar nu am terminat de citit”, a declarat liderul american.

Între timp, tensiunile din regiune continuă să afecteze piața energetică mondială. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate, rămâne în mare parte blocată. Contractele futures pentru petrolul Brent au depășit pragul de 104 dolari pe baril, în contextul în care exporturile de petrol din regiune au fost afectate puternic de conflict.

Datele maritime arată că traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut dramatic comparativ cu perioada de dinaintea războiului, iar unele petroliere încearcă să traverseze zona cu transponderele oprite, pentru a evita eventuale atacuri.

Presiune politică asupra administrației Trump

Conflictul începe să producă și efecte politice în Statele Unite. Potrivit sondajelor recente, războiul este tot mai nepopular în rândul alegătorilor americani, în special din cauza creșterii prețurilor la combustibil și a costului vieții.

Un sondaj Reuters/Ipsos arată că doi din trei americani consideră că Donald Trump nu a explicat suficient motivele pentru care Statele Unite au intrat în conflict, conform Reuters.

În același timp, Washingtonul întâmpină dificultăți și în obținerea unui sprijin internațional mai larg. Mai multe state NATO refuză să trimită nave pentru redeschiderea rutei maritime fără existența unui acord de pace global și a unei misiuni internaționale clare.