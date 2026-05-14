Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Kievul, lovit cu drone și rachete balistice în timpul nopții: un om a murit iar alți zeci au fost răniți

Sursă: Realitatea.net

Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene din ultimele luni asupra Ucrainei. Valuri de drone și rachete balistice au vizat mai multe regiuni ale țării, inclusiv capitala Kiev, unde clădiri rezidențiale au fost lovite, iar echipele de salvare au intervenit ore întregi printre dărâmături.

Cel puțin o persoană a murit, iar alte zeci au fost rănite în urma bombardamentelor. Autoritățile ucrainene spun că mai multe persoane au fost scoase de sub ruinele unui bloc parțial prăbușit.

Explozii în Kiev și incendii în mai multe cartiere

Potrivit șefului Administrației Militare din Kiev, Tymur Tkacenko, o persoană a fost ucisă în capitală și alte 29 au fost rănite. În regiunea Kiev au mai fost rănite șapte persoane, inclusiv un copil. În jurul orei 1:00, Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis alertă aeriană la nivel național, avertizând că bombardiere MiG-31 au fost ridicate de la sol și că toate regiunile țării sunt expuse riscului unor atacuri cu rachete balistice.

La scurt timp după avertizare, în Kiev au început să se audă explozii puternice, în timp ce sistemele antiaeriene încercau să doboare dronele și rachetele rusești. Mai multe cartiere din capitală au fost afectate. În districtul Solomianski, o mașină a luat foc după ce a fost lovită de resturi de dronă.

În Dniprovski, acoperișul unei clădiri rezidențiale a fost cuprins de flăcări, iar în Obolon au izbucnit incendii după ce fragmente de dronă au căzut peste un bloc și o parcare. Autoritățile spun că și o clădire neterminată cu 25 de etaje a fost lovită în timpul atacului.

Apartamente distruse și oameni prinși sub dărâmături

Una dintre cele mai grave situații a fost înregistrată în districtul Darnîțki, unde componente structurale ale unei clădiri rezidențiale s-au prăbușit. „Optsprezece apartamente au fost distruse. O operațiune de salvare și căutare este în desfășurare. Potrivit informațiilor preliminare, 11 persoane au fost salvate din clădire”, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko. În urma bombardamentelor, alimentarea cu apă a fost întreruptă în partea estică a capitalei ucrainene.

Bombardamentele din timpul nopții au venit după o zi întreagă de atacuri cu drone lansate de Rusia asupra mai multor orașe ucrainene. Potrivit autorităților, forțele ruse au lansat în ultimele 24 de ore cel puțin 800 de drone, în mai multe valuri, vizând infrastructură critică și zone civile din întreaga țară, inclusiv regiuni din vestul Ucrainei care până acum erau rareori afectate direct.

Atacurile din cursul zilei de 13 mai au ucis cel puțin 14 persoane și au rănit peste 80, inclusiv copii și adolescenți. Au fost lovite inclusiv echipe de intervenție sosite la primele bombardamente, într-un tip de atac cunoscut sub numele de „double-tap”.

Zelenski avertizează că Rusia pregătește noi valuri de atacuri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia ar putea continua atacurile pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană a Ucrainei și pentru a provoca „cât mai multă durere și suferință posibil”. Potrivit informațiilor transmise de serviciul ucrainean de informații militare HUR, Rusia ar pregăti noi atacuri cu rachete de croazieră lansate din aer și de pe mare, dar și cu rachete balistice.

Printre țintele vizate s-ar putea afla infrastructura energetică, industria de apărare și clădiri guvernamentale din marile orașe ale Ucrainei. La Cernăuți, sirenele de raid aerian au sunat timp de aproximativ șase ore, cea mai lungă perioadă de alertă de la începutul războiului.