Putin i-a înlocuit pe guvernatorii a două regiuni de la frontiera cu Ucraina. Anunțul Kremlinului
Vladimir Putin. FOTO: Arhivă
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a înlocuit miercuri pe guvernatorii a două regiuni de la graniţa cu Ucraina afectate de ripostele Kievului, a anunţat Kremlinul.
Este vorba despre guvernatorii regiunilor Briansk şi Belgorod, Aleksandr Bogomaz şi Viaceeslav Gladkov, care au condus aceste regiuni de frontieră pe tot parcursul ofensivei ruse în Ucraina.
Potrivit TASS, cei doi guvernatori regionali au demisionat din funcții.
Vladimir Putin l-a numit pe un general care a luptat în Ucraina, Aleksandr Şuvaev, în funcţia de lider interimar al regiunii Belgorod, iar pe Egor Kovalciuk în cea de şef interimar al regiunii vecine Briansk, având deja întâliniri de lucru la Kremlin cu aceștia.
Totodată, alegerile pentru posturile de guvernator au fost stabilite pentru data de 20 septembrie.
