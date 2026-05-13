Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Putin i-a înlocuit pe guvernatorii a două regiuni de la frontiera cu Ucraina. Anunțul Kremlinului

13 mai 2026, 20:54
Vladimir Putin. FOTO: Arhivă

Vladimir Putin. FOTO: Arhivă

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a înlocuit miercuri pe guvernatorii a două regiuni de la graniţa cu Ucraina afectate de ripostele Kievului, a anunţat Kremlinul.

Este vorba despre guvernatorii regiunilor Briansk şi Belgorod, Aleksandr Bogomaz şi Viaceeslav Gladkov, care au condus aceste regiuni de frontieră pe tot parcursul ofensivei ruse în Ucraina.

Potrivit TASS, cei doi guvernatori regionali au demisionat din funcții.

Vladimir Putin l-a numit pe un general care a luptat în Ucraina, Aleksandr Şuvaev, în funcţia de lider interimar al regiunii Belgorod, iar pe Egor Kovalciuk în cea de şef interimar al regiunii vecine Briansk, având deja întâliniri de lucru la Kremlin cu aceștia.

Totodată, alegerile pentru posturile de guvernator au fost stabilite pentru data de 20 septembrie.

Citește și:

Mai multe articole despre

guvernatori regionali, vladimir putin, Rusia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe